Kenya 3-2 Tanzanya - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Kenya 3-2 Tanzanya

3-2 Tanzanya

Kenya 3-2 Tanzanya

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda , Tanzanya'yı 3-2 yendi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında ile Tanzanya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısının 6. dakikasında Simon Msuva Tanzanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kenya 39. dakikada Michael Olunga ile beraberliği sağlasa da 1 dakika sonra Mbwana Samattaile ile golü bulan Tanzanya ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Kenya ikinci yarıda daha etkili bir performans sergileyerek 62. dakikada Johanna Omolo ve 80. dakikada ilk golün de sahibi olan Michael Olunga'nın bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 28.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kenya 3-2 Tanzanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN