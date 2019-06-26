Spor Toto Süper Lig'den haberler (26.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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'den haberler (26.06.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (26.06.2019)

ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler derledik.

ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler derledik.

APPİNDANGOYE İMZAYI DA ATTI
, Ümraniyespor'dan renklerine bağladığı stoper Aaron Appindangoye'ye sağlık kontrolü sonrası 2 yıllık sözleşme imzalattı. Ümraniye'de 29 maçta forma giyen Gabonlu, 4 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Öte yandan kaleye Muammer Zülfikar Yıldırım'ı düşünen Yiğidolar'a, Yatabare için de 'dan ret geldi.

HEDEFLERİMİZ UYUŞMALIYDI
Topbaşı yapan 'da , A Spor'a hedefleriyle ilglii açıklamalarda bulundu: Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden biri ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon Avrupa Ligi'ne katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp.

VİCTOR AYALA AN MESELESİ
Jahovic transferiyle büyük sükse yapan Yeni Malatyaspor, defans ve orta saha için anlaştığı isimlere imza attırmak için geri sayıma geçti. İşte bu isimlerden birisi olan Arjantin'de Gimnasia'da forma giyen, Paraguaylı orta saha Victor Ayala için sarı-kırmızılıların başkanı Adil Gevrek, imzanın an meselesi olduğunu müjdeledi.

RİZESPOR BEKLEMEDE
Rizespor yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakır, "Kaleden forvete kadar arayış var. Devre arasındaki gibi doğru transferleri uygun fiyata kadromuza katacağız" dedi.

POLOMAT GENÇLER'DE
Spor Toto Süper Lig'e yeniden dönen , 'dan Diallo'dan sonra 2. transferini 'da St Etienne'de oynayan Pierre-Yves Polomat ile gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki Fransız sol bekle 2 yıllık imza atıldı. Bonservisi elinde olan Polomat, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlılarda 24 maçta foram giyerken, 2 asist yaptı.

  1. 26.6.2019
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