Spor Toto Süper Lig'den haberler (26.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler derledik.



APPİNDANGOYE İMZAYI DA ATTI

Sivasspor, Ümraniyespor'dan renklerine bağladığı stoper Aaron Appindangoye'ye sağlık kontrolü sonrası 2 yıllık sözleşme imzalattı. Ümraniye'de 29 maçta forma giyen Gabonlu, 4 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Öte yandan kaleye Muammer Zülfikar Yıldırım'ı düşünen Yiğidolar'a, Yatabare için de Konyaspor'dan ret geldi.



HEDEFLERİMİZ UYUŞMALIYDI

Topbaşı yapan Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, A Spor'a hedefleriyle ilglii açıklamalarda bulundu: Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden biri ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp.



VİCTOR AYALA AN MESELESİ

Jahovic transferiyle büyük sükse yapan Yeni Malatyaspor, defans ve orta saha için anlaştığı isimlere imza attırmak için geri sayıma geçti. İşte bu isimlerden birisi olan Arjantin'de Gimnasia'da forma giyen, Paraguaylı orta saha Victor Ayala için sarı-kırmızılıların başkanı Adil Gevrek, imzanın an meselesi olduğunu müjdeledi.



RİZESPOR BEKLEMEDE

Rizespor yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakır, "Kaleden forvete kadar arayış var. Devre arasındaki gibi doğru transferleri uygun fiyata kadromuza katacağız" dedi.



POLOMAT GENÇLER'DE

Spor Toto Süper Lig'e yeniden dönen Gençlerbirliği, Hatay'dan Diallo'dan sonra 2. transferini Fransa'da St Etienne'de oynayan Pierre-Yves Polomat ile gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki Fransız sol bekle 2 yıllık imza atıldı. Bonservisi elinde olan Polomat, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlılarda 24 maçta foram giyerken, 2 asist yaptı.