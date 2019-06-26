Spor Toto Süper Lig'den haberler (26.06.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler derledik.
Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler derledik.
APPİNDANGOYE İMZAYI DA ATTI
Sivasspor, Ümraniyespor'dan renklerine bağladığı stoper Aaron Appindangoye'ye sağlık kontrolü sonrası 2 yıllık sözleşme imzalattı. Ümraniye'de 29 maçta forma giyen Gabonlu, 4 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Öte yandan kaleye Muammer Zülfikar Yıldırım'ı düşünen Yiğidolar'a, Yatabare için de Konyaspor'dan ret geldi.
HEDEFLERİMİZ UYUŞMALIYDI
Topbaşı yapan Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, A Spor'a hedefleriyle ilglii açıklamalarda bulundu: Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden biri ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp.
VİCTOR AYALA AN MESELESİ
Jahovic transferiyle büyük sükse yapan Yeni Malatyaspor, defans ve orta saha için anlaştığı isimlere imza attırmak için geri sayıma geçti. İşte bu isimlerden birisi olan Arjantin'de Gimnasia'da forma giyen, Paraguaylı orta saha Victor Ayala için sarı-kırmızılıların başkanı Adil Gevrek, imzanın an meselesi olduğunu müjdeledi.
RİZESPOR BEKLEMEDE
Rizespor yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakır, "Kaleden forvete kadar arayış var. Devre arasındaki gibi doğru transferleri uygun fiyata kadromuza katacağız" dedi.
POLOMAT GENÇLER'DE
Spor Toto Süper Lig'e yeniden dönen Gençlerbirliği, Hatay'dan Diallo'dan sonra 2. transferini Fransa'da St Etienne'de oynayan Pierre-Yves Polomat ile gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki Fransız sol bekle 2 yıllık imza atıldı. Bonservisi elinde olan Polomat, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlılarda 24 maçta foram giyerken, 2 asist yaptı.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Spor Toto Süper Lig'den haberler (26.06.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.