Kulüplere müjde

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında son aşamaya gelindi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Süper Lig kulüpleri arasında alt yapısı oluşturulan protokolün imzalanması için beklenen, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatında gereken değişikler tamamlandı. Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; TFF, bankalar ve kulüplerden altı üst düzey kaynak, borç yapılandırma işlemlerinin gerçekleşmesi için beklenen yeni TFF Lisans talimatının yarın yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe gireceğini söyledi.



8 MİLYAR TL YAPILANDIRILACAK

Kulüplerin yapılandırmaya konu olan borçlarının yaklaşık 8 milyar TL olduğu belirtiliyor. Söz konusu borcun kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan bazı diğer borçları da kapsadığı ifade edildi. Yapılandırmanın şartlarının detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. Yapılandırmanın vadesinin ise her kulübün borç yapısına göre değişeceği, belli sabit bir vade yapısı olmayacağı belirtildi. Yapılandırmada faizin ise her kulübe ve bilanço yapısına göre değişeceği ancak piyasa koşullarında olacağı vurgulandı.



İLK YAPILANDIRMA TRABZONSPOR'A

Süreçte ilk olarak Trabzonspor'un borç yapılandırmasının gündemde olduğu bildirildi. Her ne kadar F.Bahçe de UEFA ile ilgili sorun yaşasa da belli bir parasal ceza ile men cezası almayacağı, bu nedenle Trabzonspor'un durumunun daha öncelikli olduğu bankacılar tarafından ön görülüyor. Bilindiği gibi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bordomavilileri üst kurula sevk etmiş ve Trabzonspor Avrupa'dan men riski ile karşı karşıya gelmişti.



G.SARAY VE F.BAHÇE KOŞULLARI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin yapılandırma koşulları belli olduktan sonra yönetim olarak karar vereceği öğrenildi. Galatasaray'ın da borç yapılandırma koşullarının çerçevesinin belirlenmesinin ardından kulüp olarak karar alacağı bildirildi.



AHMET AĞAOĞLU: BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Temmuz ayı başı gibi UEFA'nın kararını vermesini beklediklerini söyledi. Ağaoğlu, söz konusu durumun, kendilerinden önceki yönetim döneminde UEFA'ya verilen taahhütlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yaşandığının altını çizerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizler UEFA'ya verilen taahhütleri yerine getiriyoruz. Harcamaları kontrol altına alıp, azalttık. Yüksek maliyetli transferler yapmıyoruz. Yöneticileri, kendi döneminde yaptığı harcamalar sorumlu tutacağız. Bütün bu yaptıklarımızı da UEFA'ya anlattık. Geçmiş dönem yönetimler, bunları yapmış ama bizim de yaptıklarımız ortada. UEFA yetkililerinin de bu çabayı gördüğünü düşünüyorum. TBB ile olan yapılandırmanın da gerçekleşmesi halinde inşallah bu süreç olumlu tamamlanır" değerlendirmesinde bulundu.