Spor Toto Süper Lig'den haberler (25.06.2019)

Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



SADİO DİALLO G.BİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği, Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Diallo'yu teknik direktör Mustafa Kaplan'ın istediği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi, Ankaragücü'nden Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da renklerine bağladı. Pazdan'ın sözleşmesinde yer alan "50 bin euro'ya serbest kalır" maddesi uygulandı.



YENİ DİAGNE MAME BABA

Kasımpaşa, BAE ekibi Ajman'dan 26 yaşındaki Senegalli golcü Mame Baba'yla 2+1 yıllık imza attı. Diagne gibi Juventus'un oynatmadan kiraladığı Baba'nın, vatandaşıyla benzer hikayeye sahip olması dikkat çekti. 1.85 boyundaki genç forvet, geçen sezon 26 maçta 13 gol, 6 asist yaptı.



GAZİŞEHİR ŞOVA HAZIR

Gazişehir'in, Olcay Şahan ve Erzurum'un Boşnak kalecisi Sehiç ile anlaştığı öğrenildi. Sehiç için Dadaş'la görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Akhisar'dan Sissokko ve Regattin, Al Wahda'dan ayrılan Emre Çolak, Kayseri'den Umut Bulut ve Astra'dan Alibec ile imzalar an meselesi.



ŞİDDET İÇİN YENİ KANUN

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması için düğmeye bastı. Futbol dışı branşlarda da e-bilete geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



DENİZLİ'DE ROTA AYTAÇ KARA

Transferin hızlı ekibi Denizlispor, ligden düşen Bursaspor'un 6 golle en skorer ismi olan, 26 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara'yı radarına aldı. Timsah'la 1 yıl daha kontratı bulunan genç futbolcuyla görüşmelere başlanırken, Aytaç'ın Ege ekibinden 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.



SİVAS'TAN ÇİFTE İMZA

Sivasspor, dün çifte imza attırdı. Portekiz'de Braga'nın kaptanlığını yayan Marcelo Goiano ile 2+1 yıllık anlaşan Yiğidolar, Ümraniyespor'un Gabonlu stoperi Aaron Appindangoye'ye 2 yıllık imza attırdı.