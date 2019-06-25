Spor Toto Süper Lig'den haberler (25.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Spor Toto 'den haberler (25.06.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (25.06.2019)

ekipleri önümüzdeki sezon için çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

ekipleri önümüzdeki sezon için çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

SADİO DİALLO G.BİRLİĞİ'NDE
, Gineli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Diallo'yu teknik direktör Mustafa Kaplan'ın istediği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi, Ankaragücü'nden Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da renklerine bağladı. Pazdan'ın sözleşmesinde yer alan "50 bin euro'ya serbest kalır" maddesi uygulandı.

YENİ DİAGNE MAME BABA
Kasımpaşa, BAE ekibi Ajman'dan 26 yaşındaki Senegalli golcü Mame Baba'yla 2+1 yıllık imza attı. Diagne gibi 'un oynatmadan kiraladığı Baba'nın, vatandaşıyla benzer hikayeye sahip olması dikkat çekti. 1.85 boyundaki genç forvet, geçen sezon 26 maçta 13 gol, 6 asist yaptı.

GAZİŞEHİR ŞOVA HAZIR
Gazişehir'in, ve 'un Boşnak kalecisi Sehiç ile anlaştığı öğrenildi. Sehiç için Dadaş'la görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Akhisar'dan Sissokko ve Regattin, Al Wahda'dan ayrılan Emre Çolak, 'den ve Astra'dan Alibec ile imzalar an meselesi.

ŞİDDET İÇİN YENİ KANUN
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması için düğmeye bastı. dışı branşlarda da e-bilete geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Başkanlığına sunuldu.

DENİZLİ'DE ROTA AYTAÇ KARA
Transferin hızlı ekibi Denizlispor, ligden düşen Bursaspor'un 6 golle en skorer ismi olan, 26 yaşındaki orta sahası 'yı radarına aldı. Timsah'la 1 yıl daha kontratı bulunan genç futbolcuyla görüşmelere başlanırken, Aytaç'ın Ege ekibinden 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

SİVAS'TAN ÇİFTE İMZA
, dün çifte imza attırdı. Portekiz'de Braga'nın kaptanlığını yayan Marcelo Goiano ile 2+1 yıllık anlaşan Yiğidolar, Ümraniyespor'un Gabonlu stoperi Aaron Appindangoye'ye 2 yıllık imza attırdı.

  1. 25.6.2019
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