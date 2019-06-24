Spor Toto Süper Lig'den haberler (24.06.2019)
Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
SİVASSPOR'DAN OLCAY HAMLESİ
Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan için girişimlerini hızlandırdı. Göztepe'nin istediği 32 yaşındaki milli kanat oyuncusu için Rıza Çalımbay'ın devreye girdiği ve eski öğrencisini iknaya çalıştığı öğrenildi. Olcay, geçen sezon 21 maçta, 2 gol, 5 asist üretti.
SONRA BAKARIZ
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Deniz Türüç ve Mensah hakkındaki transfer haberlerine açıklık getirdi. Taşçı, "Sağlıklı olan bunları 29 Haziran'daki genel kurul sonrasına bırakmak. Kulüp için en doğrusu hangisi ise o yapılacaktır" bilgisini verdi.
KONYASPOR 97. YAŞINDA
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, kulübün 97. yaş gününü yayımladığı bir mesajla kutladı. Kulluk'un mesajında özetle, "Esas olan Konyaspor'umuzun varlığının ve mevcudiyetinin devam etmesidir. Türk Futbol tarihine adımızı altın harflerle yazacağız" ifadeleri yer aldı.
PAŞA HAFTAYA
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak. Lacivertbeyazlılar, ilk çalışmasını 2 Temmuz'da Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak. Paşa'da teknik direktörlüğe tekrar Kemal Özdeş getirilmişti.
VELİ VE EMRAH'LA SÖZ KESİLDİ
Hatay'dan Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurum'un yıldızı Emrah Başsan'la da söz kesti. Göz- Göz'ün, kale hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.
BURUK ÇOK İSTİYOR
Başakşehir'de Azubuike'nin transferinde somut adımlar atılıyor. Menajerleri İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha için eski hocası Okan Buruk'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Bonservisi Mısır'da Pyramids'teki Azubuike, kiralık oynadığı Çaykur Rizespor'da 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asist yaptı.
KİTSİOU, GENÇLER'E
Gençlerbirliği'nin geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün Yunanistan ekibi PAOK'tan kiraladığı sağ bek Stelios Kitsiou'yla el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Yunan sağ bek, devre arasında kiralık olarak geldiği sarı-lacivertlilerde, boy gösterdiği 19 karşılaşmada yaptığı 3 asistle dikkati çekti.
- 24.6.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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