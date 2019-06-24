Spor Toto Süper Lig'den haberler (24.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Spor Toto 'den haberler (24.06.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (24.06.2019)

ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

SİVASSPOR'DAN OLCAY HAMLESİ
Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan için girişimlerini hızlandırdı. 'nin istediği 32 yaşındaki milli kanat oyuncusu için 'ın devreye girdiği ve eski öğrencisini iknaya çalıştığı öğrenildi. Olcay, geçen sezon 21 maçta, 2 gol, 5 asist üretti.

SONRA BAKARIZ
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Deniz Türüç ve Mensah hakkındaki haberlerine açıklık getirdi. Taşçı, "Sağlıklı olan bunları 29 Haziran'daki genel kurul sonrasına bırakmak. Kulüp için en doğrusu hangisi ise o yapılacaktır" bilgisini verdi.

KONYASPOR 97. YAŞINDA
Başkanı Hilmi Kulluk, kulübün 97. yaş gününü yayımladığı bir mesajla kutladı. Kulluk'un mesajında özetle, "Esas olan Konyaspor'umuzun varlığının ve mevcudiyetinin devam etmesidir. Türk Futbol tarihine adımızı altın harflerle yazacağız" ifadeleri yer aldı.

PAŞA HAFTAYA
, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak. Lacivertbeyazlılar, ilk çalışmasını 2 Temmuz'da Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak. Paşa'da teknik direktörlüğe tekrar getirilmişti.

VELİ VE EMRAH'LA SÖZ KESİLDİ
'dan Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurum'un yıldızı Emrah Başsan'la da söz kesti. Göz- Göz'ün, kale hariç her mevkiye transfer yapması bekleniyor.

BURUK ÇOK İSTİYOR
Başakşehir'de Azubuike'nin transferinde somut adımlar atılıyor. Menajerleri İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha için eski hocası 'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Bonservisi Mısır'da Pyramids'teki Azubuike, kiralık oynadığı 'da 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asist yaptı.

KİTSİOU, GENÇLER'E
Gençlerbirliği'nin geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün Yunanistan ekibi PAOK'tan kiraladığı sağ bek Stelios Kitsiou'yla el sıkıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Yunan sağ bek, devre arasında kiralık olarak geldiği sarı-lacivertlilerde, boy gösterdiği 19 karşılaşmada yaptığı 3 asistle dikkati çekti.

  1. 24.6.2019
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