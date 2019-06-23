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23 Haziran 2019, Pazar
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özeti (23.06.19)

Süper Lig özeti (23.06.19)
Adebayor'a teklifler var

Başakşehir ile yollarını ayıran ve 'yle adı geçen 'a teklif yağıyor. 35 yaşındaki Togolu santrfora İngiltere'den West Ham, Sheffield ve Watford talip oldu. Ayrıca İskoç devi Celtic'in yanı sıra İtalya Serie A'dan da bazı tekliflerin olduğu ifade edildi.

Kaplan'ın ekibi tamam
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu. Kırmızı- siyahlılar ile 1 yıllık anlaşan Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan kondisyoner olacak.

Yiğiner: 30 milyon TL lazım
Ankaragücü Başkanı , transfer tahtasını açmak ve transfer yapmak için camiaya seslendi. Başkan Yiğiner, "Hesabımıza göre 30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var. F.Bahçe'nin kampanyasının benzerini yapabiliriz" dedi. Yiğiner kombine satışı içinse Eryaman Stadı'nın kendilerine devredilmesini beklediklerini açıkladı.
  1. 23.6.2019
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