Süper Lig özeti (23.06.19)
Başakşehir ile yollarını ayıran ve Göztepe'yle adı geçen Emmanuel Adebayor'a teklif yağıyor. 35 yaşındaki Togolu santrfora İngiltere'den West Ham, Sheffield ve Watford talip oldu. Ayrıca İskoç devi Celtic'in yanı sıra İtalya Serie A'dan da bazı tekliflerin olduğu ifade edildi.
Kaplan'ın ekibi tamam
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu. Kırmızı- siyahlılar ile 1 yıllık anlaşan Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan kondisyoner olacak.
Yiğiner: 30 milyon TL lazım
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer tahtasını açmak ve transfer yapmak için camiaya seslendi. Başkan Yiğiner, "Hesabımıza göre 30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var. F.Bahçe'nin kampanyasının benzerini yapabiliriz" dedi. Yiğiner kombine satışı içinse Eryaman Stadı'nın kendilerine devredilmesini beklediklerini açıkladı.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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