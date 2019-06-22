Süper Lig özeti (21.06.19)

GAZİŞEHİR'DE REGATTİN ATAĞI

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir, Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer harekatına başladı. Kırmızı- siyahlıların Akhisar'la kontratı 2020'de bitecek Regattin'le el sıkıştığı öğrenildi. 27 yaşındaki Faslı sağ açık, geçen sezon oynadığı 39 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.



EROL BULUT'UN BİLGİSİ YETER

Alanya'nın kaptan kalecisi Haydar Yılmaz, yeni sezonda büyük hedefler peşinde olacaklarını iddia etti. Yeni hocaları Erol Bulut hakkında konuşan Yılmaz, "Hocamız kendisini kanıtlamış bir teknik adam. Bilgisi takıma çok yarar verecektir. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.



AZUBUİKE'YE BURUK TALİP

Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk, Rize'den eski öğrencisi Azubuike'nin ismini yönetime iletti. 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın Mısır'ın Pyramids takımıyla 2022'ye kadar kontratı var. Geçen sezon kiralık oynadığı Rize'de 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.



RİZESPOR'DA İMZALAR YAKIN

Rizespor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, transfer müjdesi verdi. TRT Spor'a konuşan Kartal, "11-12 oyuncu takımdan ayrıldı. Prensipte anlaştığımız futbolcular var. Bugün, yarın imzaları atarız. Avrupa kupalarını zorlayan bir takım kurmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.



USTA LİGİ İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig'e verdiği destekle bilinen DYO'nun düzenlediği Usta Ligi Türkiye Şampiyonası'nın üçüncüsü bu yıl 4-5 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Antalya'da bölgesel ön elemelerde tur atlayan ustalardan oluşan 10 takım mücadele edecek.



KONYA'DA SOLA ALPER ULUDAĞ

Konyaspor'da transfer önceliği defansta... Sol bekte Ferhat Öztorun ve Zuta'dan memnun olmayan Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda yönetimin, G.Birliği'nden Alper Uludağ'la el sıkıştığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 31 maçta, 4 golle oynadı.



MALATYA'DA JAHOVİC İDDİASI

Y.malatya'da Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, özellikle golcü konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Sarı-kırmızılıların, Konya'da mutsuz olan Jahovic'i istediği öğrenildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki golcü için Konya'yla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



SERDAR'DAN ANTALYA AÇIKLAMASI

Bundesliga 2'de Darmstadt'ta oynayan gurbetçi golcü Serdar Dursun, Antalyaspor iddialarını doğruladı. Sezonu 33 maçta 11 gol, 7 asistle tamamlayan 27 yaşındaki golcü, "Antalya ile görüşmeler oldu. 1-2 milyon euro bonservis düşünülüyor" dedi. Başarılı santrfor, Türkiye'de Eskişehir, Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük'te oynadı.



POTUK VE YATABARE MESAİSİ

Rıza Çalımbay'ın gözdelerinden F.Bahçeli Alper Potuk ve Konyasporlu Yatabare konusunda görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi. Askerlik görevini yürüten Potuk'la görüşmelerin menajeri üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, golcü Yatabare'yle anlaşıldığı ve kulübüyle bonservis sorununu çözmesinin beklendiği bildirildi.