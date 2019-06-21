Süper Lig'de günün özeti! | 20.03.19 - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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'de günün özeti! | 20.03.19

Süper Lig'de günün özeti! | 20.03.19

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Süper Lig ekiplerinde yaşanan son gelişmeler...

MUHAMMET BAŞAKŞEHİR'E
Başakşehir, Sivas'tan ayrılan 'le ilgileniyor. 27 yaşındaki milli santrfor, geçen sezon 22 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı. Öte yandan turuncu-lacivertliler, Togolu golcü Adebayor, stoper ve Rus sol bek Kudryashov'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SİVASSPOR'A GABONLU STOPER
Teknik direktörlüğe 'ı getiren , transfere de hız kazandırdı. Kırmızı-beyazlılar, 1. Lig ekibi Ümraniye'yle kontratı bitecek olan Aaron Appindangoye'yi radarına aldı. 27 yaşındaki Gabonlu stoper, geçen sezon 34 maçta foram giydi.

EROL BEDİR'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA
Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 29 Haziran'daki seçimde şu an için aday olmayacağını açıkladı. Bedir, "Zaten 'adayım' desem genel kurul yapmaya da gerek yok. Bu dönem başka bir grubun gelmesi yönünde istekliyim. İnşallah bu işi yapabilecek bir başkan veya yönetim ortaya çıkar" dedi.

TFF'YE SPONSOR ZİYARETİ
TFF ana sponsorlarından Nike'ın Türkiye Genel Müdürü Bart Boekraad ile Nike yetkilileri, Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Nike yetkililerine A forması hediye etti.

GENÇLER'DE 10 TRANSFER
G.Birliği, Teknik Direktör Mustafa Kaplan'la 1 yıllık imzayı attı. Kaplan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Alt yapıdan kopmadan, pilot takıma dönerek ve 8-10 nokta transferi de ekleyerek iyi bir takım kurup, geçmişte yaptığımız gibi güzel işlere imza atacağız" dedi.
  1. 21.6.2019
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