Süper Lig'de günün özeti! | 20.03.19
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Süper Lig ekiplerinde yaşanan son gelişmeler...
Başakşehir, Sivas'tan ayrılan Muhammet Demir'le ilgileniyor. 27 yaşındaki milli santrfor, geçen sezon 22 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı. Öte yandan turuncu-lacivertliler, Togolu golcü Adebayor, stoper Serdar Taşçı ve Rus sol bek Kudryashov'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.
SİVASSPOR'A GABONLU STOPER
Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Sivasspor, transfere de hız kazandırdı. Kırmızı-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniye'yle kontratı bitecek olan Aaron Appindangoye'yi radarına aldı. 27 yaşındaki Gabonlu stoper, geçen sezon 34 maçta foram giydi.
EROL BEDİR'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a yaptığı açıklamada 29 Haziran'daki seçimde şu an için aday olmayacağını açıkladı. Bedir, "Zaten 'adayım' desem genel kurul yapmaya da gerek yok. Bu dönem başka bir grubun gelmesi yönünde istekliyim. İnşallah bu işi yapabilecek bir başkan veya yönetim ortaya çıkar" dedi.
TFF'YE SPONSOR ZİYARETİ
TFF ana sponsorlarından Nike'ın Türkiye Genel Müdürü Bart Boekraad ile Nike yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Nike yetkililerine A Milli Takım forması hediye etti.
GENÇLER'DE 10 TRANSFER
G.Birliği, Teknik Direktör Mustafa Kaplan'la 1 yıllık imzayı attı. Kaplan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Alt yapıdan kopmadan, pilot takıma dönerek ve 8-10 nokta transferi de ekleyerek iyi bir takım kurup, geçmişte yaptığımız gibi güzel işlere imza atacağız" dedi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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