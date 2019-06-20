Süper Lig'de günün özeti! | 20.03.19

'SORUNLAR 1 HAFTA İÇİNDE ÇÖZÜLÜR'??

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın birlikte yaptığı toplantıyı değerlendirip, yayıncı kuruluşun sözleşme iptalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü vurguladı. Hasan Kartal, "Ufak tefek sorunlar var. Çözülemeyecek problemler değil kesinlikle. Arkadaşlarımız 1 hafta içinde bu işi çözerler diye düşünüyorum. Önümüzdeki ayın 5'ine doğru bir ödeme yapılması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

RİZE'NİN HEDEFİ 8 TRANSFER

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bal, "D.Kiev'den Moroziuk ile imza aşamasına geldik. Hocamızın ve bizim de tespitlerimizle sağ kenar, sol kenar, forvet ve orta saha transferleri yapmayı düşünüyoruz. Direkt oynayacak yaklaşık 7-8 oyuncu transfer etme planımız var" bilgisini verdi.

KONYA SERVET DAĞITTI!?

Konyaspor'un yabancı futbolcuları bir sezonda aldıkları paralarla adeta servet kazandı. Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 16 resmi maçta oynayan Perulu Hurtado 13 milyona mal olurken, sözleşmesi sezon başı feshedilen Eto'o'ya 12 milyon TL ödendi. 30 maçta 7 gol atan Jahovic ise 9 milyon liranın üzerinde para kazandı.

GÖZTEPE'DE TEMİZLİK HAREKATI

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe, dış transferde birçok yıldızı listesine alırken, kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmeleri süren yabancı futbolcularını göndermek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve kulübe büyük maddi külfet getiren Ghilas, Borges, Ngando ve Grillo'yu mutlaka elden çıkarmak isteyen yönetim, gelen teklifleri titizlikle değerlendirmeye başladı.

ANKARAGÜCÜ GERİ SAYIMDA ?

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer yasağından, yeni teknik direktör konusuna kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Yiğiner, "Transfer yasağını yakında kaldıracağız. Gidişat şu anda diğer yıllara göre çok daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha bir süre var. 10 gün içinde de Ankaragücü'ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" dedi.?

AATIF SEVİNCİ?

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sürpriz transferleri Aatif'a güven oyu verdi. Korkmaz, "İlk transferimiz Aatif. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah karakter olarak da iyi oyuncuları kadroya katabiliriz" ifadelerini kullandı.