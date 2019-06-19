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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! | 18.03.19

Süper Lig'de günün özeti! | 18.03.19

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ANTALYA'DA SERDAR İDDİASI
Aatıf'i alan , hücum bölgesine bir transfere daha hazırlanıyor. 'da Bundesliga 2'de Darmstadt'tan 27 yaşındaki golcü Serdar Dursun'la ilgilenildiği öğrenildi. 1.90 boyundaki Serdar, geçen sezon 35 maçta 11 gol, 7 asistle oynadı.

CANER&EMRAH ATAĞI
, yerli transferinde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imza aşamasına geldi. Geçen sezon 46 maçta oynayan tecrübeli savunmacıyla en kısa zamanda imza atılacağı bildirildi. Göz-Göz'ün 'da 12 asistle dikkatleri üzerine çeken Emrah Başsan'la da görüştüğü ve transferi için önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

GEVREK'TEN 6 TRANSFER
Y.Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, müjdesi verdi. Başkan Gevrek, "Sergen hocanın çok başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesi biten 3-4 oyuncumuz var onlarla anlaşırsak 6 tane daha transfer yapacağız. Kampımıza en az 2-3 yeni transfer götürmek istiyoruz" diye konuştu.

A.GÜCÜ'NDE 15 ADAY
'la yolları ayıran Ankaragücü, adeta enflasyonu yaşıyor. Başkan , "Teknik direktör listemizde 14 çalıştırıcı vardı. Kulüpler Birliği toplantısına gelirken yolda 15 oldu. 4 tanesi yabancı" dedi.

SİVASSPOR'A SAMBACI JOKER
Rıza ?Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra transfere hız veren 'un, Braga'nın Brezilyalı sağ beki Marcelo Goiano'yla el sıkıştığı öğrenildi. Portekiz ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, bir joker gibi stoper ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kırmızı-beyazlılarla 170 maça çıkan ve 15 asist, 5 gol üreten Goiano, geçtiğimiz sezon ise 38 karşılaşmada boy gösterdi.

KAPLAN, GENÇLER'DE
G.Birliği, teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan'ı getirdi. 2. devrede görev aldığı Ankaragücü'nü ligde bırakarak dikkati çeken 51 yaşındaki Kaplan, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı. Çeşitli tarihlerde, 4 dönem Gençler'de çalışan başarılı hocayla 1 yıllık imza atıldı.

'NİN HEDEFİ AKİGOLU SİSSOKO
Kadrosunda 4 yabancı kalan Kayseri, Akhisar'ın Malili ön liberosu Sissoko'ya kanca attı. Akigo'yla kontratı bitecek 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 45 maçta oynadı. Sissoko, ön libero dışında, stoper ve orta sahada da görev alabiliyor.
  1. 19.6.2019
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