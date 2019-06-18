Süper Lig'den haberler (18.06.2019)

DENİZLİSPOR SAPUNARU'YU ALDI

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları patlatmaya başladı. Başkan Ali Çetin, 1 Temmuz'daki kampa kadar en az 4 transfer sözünü verirken, bu isimler de netleşti. Horoz, ilk transferini Kayserispor'dan 35 yaşındaki Rumen stoper Sapunaru'yla yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık imza atıldı. Yine Kayserispor'un 30 yaşındaki Portekizli sağ beki Lopes'le de imza aşamasına gelindi.

GENÇ SOL BEK PAYLAŞILAMIYOR

Spor Toto 1. Lig'in yenisi Menemen'in 22 yaşındaki sol beki Alberk Koç, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Sivas ve Kasımpaşa'nın ilgilendiği genç oyuncuyu, Başakşehir de radarına aldı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Alberk, geçen sezon 27 maçta, 1 gol attı.

KAYSERİ DENİZ'E TEKLİF BEKLİYOR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Deniz Türüç'e cazip teklifler beklediklerini vurgulayan Başkan Bedir, "Deniz Türüç için herhangi bir resmi teklif gelmedi. İyi bir teklif gelirse onun gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki milli orta saha, geçen sezon 29 karşılaşmada 3 gol, 5 asistle oynadı.

PAŞA'DA KALEYE FATİH

Transferin hızlı takımı Kasımpaşa, Portekizli stoper Fernandes'in ardından bir bomba daha patlattı. Paşa, G.Saray'ın da ilgilendiği Akhisars'ın kalecisi Fatih Öztürk'le 2 yıllık imza attı. 32 yaşındaki, 1.91 boyundaki tecrübeli kaleci geçen sezon 34 karşılaşmada oynadı, 51 gol yedi.

KONYA STOPER ARIYOR

Konyaspor'un transferdeki önceliği stoper bölgesi. Sakatlıkları sebebiyle sezonun son bölümünü kaçıran Diagne ve Filipovic'indurumunun belirsizliği, Selim Ay'ın yetersiz performansı, Aykut Kocaman'ın Uğur Demirok'a olumsuz rapor vermesi üzerine stoper arayışına girildi.

MALATYA'DA ŞOV ZAMANI

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor. Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, Konya'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, Rize'den ayrılan Umar, Erzurumlu Emrah, Kayseri'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan Eren Derdiyok ile görüşülüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 'KAPLAN' DEDİ

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşeceklerini belirtti. Cavcav dün yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası, "İlk gündem maddemizin konusun teknik direktördü ve bu konuda Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı. Yarın (bugün) Kaplan'la ilk görüşmeyi gerçekleştireceğim" dedi.

ANARAGÜCÜ'NÜN GÜNDEMİ BAKKAL VE KELEŞ PAZARLIĞI

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor. Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, Konya'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, Rize'den ayrılan Umar, Erzurumlu Emrah, Kayseri'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan Eren Derdiyok ile görüşülüyor.