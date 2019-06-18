Süper Lig'den haberler (18.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
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'den haberler (18.06.2019)

Süper Lig'den haberler (18.06.2019)

Sezonun kapanmasının ardından hareketli günler geçiren kulüplerinde yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. İşte Süper Lig'de yaşanan son gelişmeler...

DENİZLİSPOR SAPUNARU'YU ALDI
'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları patlatmaya başladı. Başkan Ali Çetin, 1 Temmuz'daki kampa kadar en az 4 sözünü verirken, bu isimler de netleşti. Horoz, ilk transferini 'dan 35 yaşındaki Rumen stoper Sapunaru'yla yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık imza atıldı. Yine Kayserispor'un 30 yaşındaki Portekizli sağ beki Lopes'le de imza aşamasına gelindi.

GENÇ SOL BEK PAYLAŞILAMIYOR
1. Lig'in yenisi Menemen'in 22 yaşındaki sol beki Alberk Koç, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. ve 'nın ilgilendiği genç oyuncuyu, Başakşehir de radarına aldı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Alberk, geçen sezon 27 maçta, 1 gol attı.

KAYSERİ DENİZ'E TEKLİF BEKLİYOR
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği 'e cazip teklifler beklediklerini vurgulayan Başkan Bedir, "Deniz Türüç için herhangi bir resmi teklif gelmedi. İyi bir teklif gelirse onun gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki milli orta saha, geçen sezon 29 karşılaşmada 3 gol, 5 asistle oynadı.

PAŞA'DA KALEYE FATİH
Transferin hızlı takımı Kasımpaşa, Portekizli stoper Fernandes'in ardından bir bomba daha patlattı. Paşa, G.Saray'ın da ilgilendiği Akhisars'ın kalecisi 'le 2 yıllık imza attı. 32 yaşındaki, 1.91 boyundaki tecrübeli kaleci geçen sezon 34 karşılaşmada oynadı, 51 gol yedi.

KONYA STOPER ARIYOR
Konyaspor'un transferdeki önceliği stoper bölgesi. Sakatlıkları sebebiyle sezonun son bölümünü kaçıran Diagne ve Filipovic'indurumunun belirsizliği, Selim Ay'ın yetersiz performansı, 'ın Uğur Demirok'a olumsuz rapor vermesi üzerine stoper arayışına girildi.

MALATYA'DA ŞOV ZAMANI
'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor. Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, Konya'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, 'den ayrılan Umar, , Kayseri'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan ile görüşülüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 'KAPLAN' DEDİ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör ile görüşeceklerini belirtti. Cavcav dün yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası, "İlk gündem maddemizin konusun teknik direktördü ve bu konuda Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı. Yarın (bugün) Kaplan'la ilk görüşmeyi gerçekleştireceğim" dedi.

ANARAGÜCÜ'NÜN GÜNDEMİ BAKKAL VE KELEŞ PAZARLIĞI
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor. Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, Konya'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, Rize'den ayrılan Umar, Erzurumlu Emrah, Kayseri'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan Eren Derdiyok ile görüşülüyor.

  1. 18.6.2019
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