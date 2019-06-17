Süper Lig'den haberler (17.06.2019)

ANTALYASPOR'DA AMİLTON SEVİNCİ

Antalyaspor, iç transferde imzaları attırmaya başlıyor. Devre arasında Portekiz'in Aves takımından kiralanan ve oynadığı 14 maçta yaptığı 5 asistle camianın beğenisini kazanan Amilton'la anlaşıldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanılacağı bildirildi.

ANKARAGÜCÜ'NDE KAPLAN BIRAKTI

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Kaplan açıklamada, "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.?

GAZİŞEHİR'DE KOMBİNE ZAMANI

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar bugün satışa çıkarılacak. Kırmızı-siyahlılarda, VIP üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, kale arkası üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan kombine kart sahibi olunabilecek.

CAVCAV YENİDEN BAŞKAN

Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Cavcav, kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı- siyahlı kulübün başkanlığına getirildi. Cavcav, "İnşallah G.Birliği çok daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

SİVAS'A SAMBACI STOPER

Sivasspor daha önceden temasa geçtiği Bruno Uvini ile anlaştı. Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bugün kente gelmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Bruno, 25 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Yiğidolar, sözleşmeleri sona eren Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

DENİZLİSPOR TEKLİF BEKLİYOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Keremcan gibi transferin gözde isimlerine çok iyi teklifler gelirse değerlendireceklerini söyledi. İskeleti bozmaya niyetleri olmadığını vurgulayan Çetin, "Kontratı süren futbolcularımıza iyi teklif gelirse değerlendiririz. Şu ana kadar teklif yok" dedi.

TRANSFER BAŞLIYOR

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemine yönelik yapılan açıklamaya göre; yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de son bulacak. "Ara transfer dönemi" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

TFF'DEN KUTLAMA

TFF, Babalar Günü'nü kutladı. Kutlama mesajında, "Sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşım gibi değerlerimizin yaşatılmasında belirleyici rol üstlenen, yetiştirdikleri evlatlarıyla toplumumuzun geleceğine ışık tutan fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" denildi.