Süper Lig'den haberler (17.06.2019)
Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Günün Süper Lig haberlerini fotomac.com.tr olarak derledik.
ANTALYASPOR'DA AMİLTON SEVİNCİ
Antalyaspor, iç transferde imzaları attırmaya başlıyor. Devre arasında Portekiz'in Aves takımından kiralanan ve oynadığı 14 maçta yaptığı 5 asistle camianın beğenisini kazanan Amilton'la anlaşıldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanılacağı bildirildi.
ANKARAGÜCÜ'NDE KAPLAN BIRAKTI
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Kaplan açıklamada, "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.?
GAZİŞEHİR'DE KOMBİNE ZAMANI
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar bugün satışa çıkarılacak. Kırmızı-siyahlılarda, VIP üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, kale arkası üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan kombine kart sahibi olunabilecek.
CAVCAV YENİDEN BAŞKAN
Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Cavcav, kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı- siyahlı kulübün başkanlığına getirildi. Cavcav, "İnşallah G.Birliği çok daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.
SİVAS'A SAMBACI STOPER
Sivasspor daha önceden temasa geçtiği Bruno Uvini ile anlaştı. Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bugün kente gelmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Bruno, 25 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Yiğidolar, sözleşmeleri sona eren Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.
DENİZLİSPOR TEKLİF BEKLİYOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Keremcan gibi transferin gözde isimlerine çok iyi teklifler gelirse değerlendireceklerini söyledi. İskeleti bozmaya niyetleri olmadığını vurgulayan Çetin, "Kontratı süren futbolcularımıza iyi teklif gelirse değerlendiririz. Şu ana kadar teklif yok" dedi.
TRANSFER BAŞLIYOR
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bugün resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemine yönelik yapılan açıklamaya göre; yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de son bulacak. "Ara transfer dönemi" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
TFF'DEN KUTLAMA
TFF, Babalar Günü'nü kutladı. Kutlama mesajında, "Sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşım gibi değerlerimizin yaşatılmasında belirleyici rol üstlenen, yetiştirdikleri evlatlarıyla toplumumuzun geleceğine ışık tutan fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" denildi.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Süper Lig'den haberler (17.06.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.