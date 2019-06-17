Süper Lig'den haberler (17.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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'den haberler (17.06.2019)

Süper Lig'den haberler (17.06.2019)

'de hareketliliği devam ediyor. Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Günün Süper Lig haberlerini fotomac.com.tr olarak derledik.

ANTALYASPOR'DA AMİLTON SEVİNCİ
, iç transferde imzaları attırmaya başlıyor. Devre arasında Portekiz'in Aves takımından kiralanan ve oynadığı 14 maçta yaptığı 5 asistle camianın beğenisini kazanan Amilton'la anlaşıldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun kullanılacağı bildirildi.

ANKARAGÜCÜ'NDE KAPLAN BIRAKTI
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Kaplan açıklamada, "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.?

GAZİŞEHİR'DE KOMBİNE ZAMANI
Spor Toto 'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar bugün satışa çıkarılacak. Kırmızı-siyahlılarda, üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan sahibi olunabilecek.

CAVCAV YENİDEN BAŞKAN
Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Cavcav, kongrede 371 delegenin oyuyla yeniden kırmızı- siyahlı kulübün başkanlığına getirildi. Cavcav, "İnşallah G.Birliği çok daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

SİVAS'A SAMBACI STOPER
daha önceden temasa geçtiği Bruno Uvini ile anlaştı. Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bugün kente gelmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Bruno, 25 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Yiğidolar, sözleşmeleri sona eren Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

DENİZLİSPOR TEKLİF BEKLİYOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, , Mehmet Akyüz ve Keremcan gibi transferin gözde isimlerine çok iyi teklifler gelirse değerlendireceklerini söyledi. İskeleti bozmaya niyetleri olmadığını vurgulayan Çetin, "Kontratı süren futbolcularımıza iyi teklif gelirse değerlendiririz. Şu ana kadar teklif yok" dedi.

TRANSFER BAŞLIYOR
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci ve tescil dönemi Türkiye için bugün resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemine yönelik yapılan açıklamaya göre; yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de son bulacak. "Ara transfer dönemi" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

TFF'DEN KUTLAMA
TFF, Babalar Günü'nü kutladı. Kutlama mesajında, "Sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşım gibi değerlerimizin yaşatılmasında belirleyici rol üstlenen, yetiştirdikleri evlatlarıyla toplumumuzun geleceğine ışık tutan fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" denildi.

  1. 17.6.2019
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