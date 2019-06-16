Süper Lig'de günün özeti! (16.06.19) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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'de günün özeti! (16.06.19)

Süper Lig'de günün özeti! (16.06.19)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Süper Lig takımlarında yaşanan son gelişmeler...

İLK BOMBA ALANYA'DAN

Erol Bulut'la yeni sezonun planlamasını yapan , transferde ilk bombayı patlattı. Güney temsilcisi, Yunan ekibi AEK'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaştığını açıkladı. Alanyaspor, forvet arkası pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki oyuncunun transferini dün resmi hesaplarından duyurdu.

'NIN AATİF AŞKI
çalışmalarını sürdüren Konya'da varsa yoksa Aatif... Teknik direktör , F.Bahçe'den eski öğrencisinde ısrarcı davranırken, yönetim de bu futbolcunun menajeriyle görüşmelerine devam ediyor. 'de kalmaya sıcak bakan Aatif, yıllık kazancı konusunda ise ücretini yüksek tutuyor.

ANTALYA'DAN İDDİALI SÖZLER
'de geçtiğimiz sezonu 7. tamamlayan 'dan 2019-20 öncesi iddialı sözler... Güney ekibinin hocası , takımı büyük ölçüde koruyacaklarını belirtip, "Yapacağımız takviyelerle de gücümüze güç katacağız. Geçtiğimiz sezon yakalayamadığımız Avrupa hedefine gelecek yıl ulaşmak istiyoruz" dedi.

DENIZLİ'DE İŞLEM TAMAM
TAM 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.

GENÇLER'DE BÜYÜK GÜN
Ligin yeni takımı 'nde bugün genel kurul yapılacak. Beştepe'de 9 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kurul, Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

  1. 16.6.2019
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