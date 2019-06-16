Süper Lig'de günün özeti! (16.06.19)

İLK BOMBA ALANYA'DAN

Teknik direktör Erol Bulut'la yeni sezonun planlamasını yapan Alanyaspor, transferde ilk bombayı patlattı. Güney temsilcisi, Yunan ekibi AEK'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaştığını açıkladı. Alanyaspor, forvet arkası pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki oyuncunun transferini dün resmi hesaplarından duyurdu.

KONYA'NIN AATİF AŞKI

Transfer çalışmalarını sürdüren Konya'da varsa yoksa Aatif... Teknik direktör Aykut Kocaman, F.Bahçe'den eski öğrencisinde ısrarcı davranırken, yönetim de bu futbolcunun menajeriyle görüşmelerine devam ediyor. Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Aatif, yıllık kazancı konusunda ise ücretini yüksek tutuyor.

ANTALYA'DAN İDDİALI SÖZLER

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 7. tamamlayan Antalyaspor'dan 2019-20 öncesi iddialı sözler... Güney ekibinin hocası Bülent Korkmaz, takımı büyük ölçüde koruyacaklarını belirtip, "Yapacağımız takviyelerle de gücümüze güç katacağız. Geçtiğimiz sezon yakalayamadığımız Avrupa hedefine gelecek yıl ulaşmak istiyoruz" dedi.

DENIZLİ'DE İŞLEM TAMAM

TAM 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.

GENÇLER'DE BÜYÜK GÜN

Ligin yeni takımı Gençlerbirliği'nde bugün genel kurul yapılacak. Beştepe'de 9 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.