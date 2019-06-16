Süper Lig'de günün özeti! (16.06.19)
Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Süper Lig takımlarında yaşanan son gelişmeler...
İLK BOMBA ALANYA'DAN
Teknik direktör Erol Bulut'la yeni sezonun planlamasını yapan Alanyaspor, transferde ilk bombayı patlattı. Güney temsilcisi, Yunan ekibi AEK'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaştığını açıkladı. Alanyaspor, forvet arkası pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki oyuncunun transferini dün resmi hesaplarından duyurdu.
KONYA'NIN AATİF AŞKI
Transfer çalışmalarını sürdüren Konya'da varsa yoksa Aatif... Teknik direktör Aykut Kocaman, F.Bahçe'den eski öğrencisinde ısrarcı davranırken, yönetim de bu futbolcunun menajeriyle görüşmelerine devam ediyor. Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Aatif, yıllık kazancı konusunda ise ücretini yüksek tutuyor.
ANTALYA'DAN İDDİALI SÖZLER
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 7. tamamlayan Antalyaspor'dan 2019-20 öncesi iddialı sözler... Güney ekibinin hocası Bülent Korkmaz, takımı büyük ölçüde koruyacaklarını belirtip, "Yapacağımız takviyelerle de gücümüze güç katacağız. Geçtiğimiz sezon yakalayamadığımız Avrupa hedefine gelecek yıl ulaşmak istiyoruz" dedi.
DENIZLİ'DE İŞLEM TAMAM
TAM 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, daha önce anlaşma sağladığı isimlere imza attıracak. Miguel Lopes ile Sapunaru, yarın şehre gelip, kulüp tesislerinde yeni takımlarının formasını giyecek.
GENÇLER'DE BÜYÜK GÜN
Ligin yeni takımı Gençlerbirliği'nde bugün genel kurul yapılacak. Beştepe'de 9 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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