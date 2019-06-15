Spor Toto Süper Lig'den haberler (14.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



TRANSFERLER 17 HAZİRAN'DA

TFF transfer sezonunun resmi başlangıç tarihini 17 Haziran olarak açıkladı. TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019- 2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.



SİVAS'IN GÖZÜ YATABARE'DE

Rıza Çalımbay'ın gelişiyle transferde kolları sıvayan Sivasspor, Konyaspor'lu Mustapha Yatabare'yi gündemine aldı. Yeşil-beyazlılarda gözden düşen 33 yaşındaki Mali'li oyuncuyla görüşmeler sürerken; bonserviste problem yaşanmayacağı ifade edildi. Geçen sezon 29 maçta görev yapan Yatabere, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



GAZİŞEHİR'DEN UMUT ATAĞI

Sumudica'yı takımın başına geçiren Gazişehir Gaziantep, transfer girişimlerine de start verdi. Kırmızı-siyahlı ekibin, Kayserispor'la sözleşmesi sona eren Umut Bulut'u bitirme noktasına geldiği öğrenildi. 750 bin euro önerilen 36 yaşındaki forvetle kısa süre içerisinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



KONYASPOR'DA DEVİR İDDİASI

TFF 2. Lig'de Anadolu Selçukspor olarak mücadele eden ve ismi 1922 Konyaspor olarak değiştirilen Konya'nın pilot takımının, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akşehirspor'a devredileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, 37 puanla ligin son haftasında ligde kalmayı başarmıştı.



FERNANDES PAŞA'DA

Takımı Kemal Özdeş'e emanet eden Kasımpaşa, ilk transferini Portekiz'den yaptı. Lacivert-beyazlılar, bonservisi Porto'da olan 22 yaşındaki Portekizli stoper Jorge Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Tondela'da 19 maça çıkmıştı.



HOROZ'DA İMZA ZAMANI

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Kayserispor'dan iki ismi kadrosuna katıyor... Yeşil- siyahlılar, Portekizli sağ bek Tiago Lopes (30) ve Rumen stoper Cristian Sapunaru'yla (35) anlaşma sağladı. İki ismin de kısa sürede Denizli'ye gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. İki yıldır Kayseri'de oynayan Lopes, geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Sapunaru da 34 maçta oynarken 3 kez ağları sarstı.



KARAMAN BOŞ DURMUYOR

Tatilini eşiyle birlikte İspanya'da sürdüren Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz gün Mallorca ile Albacete arasındaki İspanya 2. Lig play-off yarı final maçını izleyen teknik adam not tutmayı ihmal etmedi.