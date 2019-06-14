Transfer dönemi tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu transfer ve tescil tarihlerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde...
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 21:15
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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