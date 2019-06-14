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14 Haziran 2019, Cuma
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yolunda

Suat Kaya Akhisarspor yolunda

Spor Toto 'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen 'un, son olarak 'u 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

'dan ayrıldıktan sonra adı bir çok ekibiyle geçen şimdi de ile anılıyor.

Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler alan deneyimli çalıştırıcının da Türkiye'de kalmak istediği ve Akhisarspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların 20 Haziran'da yapılacağı iddia edilen genel kurulunda aday olacak mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in seçim biter bitmez Kaya ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeniden Süper Lig'e dönmek için kesenin ağzını açmayı planlayan Akhisarspor'un Suat Kaya yönetiminde güçlü bir kadro kuracağı vurgulandı.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 15:00
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