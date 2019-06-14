Suat Kaya Akhisarspor yolunda

Menemen Belediyespor'dan ayrıldıktan sonra adı bir çok Süper Lig ekibiyle geçen Suat Kaya şimdi de Akhisarspor ile anılıyor.



Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler alan deneyimli çalıştırıcının da Türkiye'de kalmak istediği ve Akhisarspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.



Yeşil-siyahlıların 20 Haziran'da yapılacağı iddia edilen genel kurulunda aday olacak mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in seçim biter bitmez Kaya ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeniden Süper Lig'e dönmek için kesenin ağzını açmayı planlayan Akhisarspor'un Suat Kaya yönetiminde güçlü bir kadro kuracağı vurgulandı.