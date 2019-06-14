Suat Kaya Akhisarspor yolunda
Spor Toto Süper Lig'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'un, son olarak Menemen Belediyespor'u 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Menemen Belediyespor'dan ayrıldıktan sonra adı bir çok Süper Lig ekibiyle geçen Suat Kaya şimdi de Akhisarspor ile anılıyor.
Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler alan deneyimli çalıştırıcının da Türkiye'de kalmak istediği ve Akhisarspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.
Yeşil-siyahlıların 20 Haziran'da yapılacağı iddia edilen genel kurulunda aday olacak mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in seçim biter bitmez Kaya ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeniden Süper Lig'e dönmek için kesenin ağzını açmayı planlayan Akhisarspor'un Suat Kaya yönetiminde güçlü bir kadro kuracağı vurgulandı.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 15:00
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
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akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç aşkı!
Toplam 2
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sdf sdf verin alperle ozanı alın bu adamı mutlaka comolliyede bırakmayın bu işi
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Beşiktaş yönetimi ‘Şeref Bey’i unutmadı
Toplam 1
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RB1903 BEŞİKTAŞ ŞEREF TİR.ŞEREF BEŞİKTAŞTIR.ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.
Suat Kaya Akhisarspor yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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