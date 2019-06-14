Spor Toto Süper Lig'den haberler (13.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



YERLİKAYA'DAN TFF ZİYARETİ

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Göreve yeni başlayan Özdemir'e başarı dilediği kaydedilen Yerlikaya'ya, ismi yazılı A Milli Takım forması takdim edildi.



'MARTİNEZ'DEN VAZGEÇTİK'

Denizli teknik direktörü Yücel İldiz, A Spor'a yaptığı açıklamada, Kolombiyalı forvet Jackson Martinez'den (32) sakatlık nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi. İldiz, Polonyalı kaleci Stachowiak'la yeni kontrat imzaladıklarını ve Recep Niyaz'ın takımda kalacağını belirtti.



ODABAŞOĞLU ALANYA'YA

Erol Bulut'la anlaşan Alanyaspor'un, TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Serkan Odabaşoğlu'yla ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki orta saha, geçitğimiz sezon play-off finalinde Karagümrük'e kaydeben yeşil-siyahlılarda 30 maçta 3 kez ağları sarstı.



ÖZER BOSNA'DA

Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hasan Özer'i getirdiğini duyurdu. 44 yaşındaki genç çalıştırıcı, Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yardımcılığını yapıyordu.



DENİZLİ, İRAN'A GERİ DÖNDÜ

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Mustafa Denizli, İran ekibi Traktör Sazi'yle 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. 69 yaşındaki teknik adam daha önce İran'da Pas Teheran ve Persepolis takımlarını çalıştırmıştı. Denizli'nin kazanacağı ücret konusunda açıklama yapılmadı.



ŞEHİR'DEN BOYD ATAĞI

Takımı Okan Buruk'a emanet eden Başakşehir, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak A.Gücü forması giyen Tyler Boyd'u gündemine aldı. Bonservisi Guimares'te bulunan 24 yaşındaki Avustralyalı sol kanat, 14 maçta 6 gol ve 4 asistle dikkat çekmişti.



ANTALYA'DA TARİH BELLİ OLDU

Antalyaspor'da merakla beklenen dernek genel kurulunun tarihi belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, 29 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan Antalyaspor Derneği Olağan Genel Kurulu'nun, çoğunluk sağlanmazsa 13 Temmuz Cumartesi olacağını duyurdu.



SUMUDİCA İMZAYI ATTI

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İyi bir kulübe geldiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedefimiz ligde iyi yerlere gelmek. Başkanımızla görüşüyoruz, takımımıza katkı sağlayacak oyuncular alacağız" dedi. Başkan Adil Sani Konukoğlu da transfer çalışmalarının sürdüğünün bilgisini paylaştı.



MELNJAK'IN HALEFİ DONALD

Çaykur Rizespor devre arasında Domzale'den 60 bin euro'ya kadrosuna kattığı Dario Melnjak'ın transfer olması halinde alternatifini Wilde-Donald Guerrier olarak belirledi. Karabağ forması giyen 30 yaşındaki Haitili sol bek, daha önce Alanyaspor'da da oynamıştı. 2020'ye kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, Azerbaycan ekibinde 37 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.



KASIMPAŞA'DA ÖZDEŞ DÖNEMİ

İbrahim Üzülmez'i 4 saatte gönderen Kasımpaşa, eski teknik direktörü Kemal Özdeş'le anlaşma sağladı. Lacivert- beyazlı kulübü 2016-2018 yılları arasında da çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonun 16. haftasında göreve geldiği Göztepe'den ise 23. haftada ayrılmıştı. Öte yandan Kasımpaşa, sportif direktörlüğe de Emre Zengilli'yi getirdiğini duyurdu.