Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor'dan büyük sürpriz... Yeşil beyazlılar, bonservisi Udinese'de bulunan yıldız ismi 1 yıllığına kiraladı.

Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geride bıraktığımız 2 sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.