Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş transfer!
Son dakika gelişmesi... Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor, bobmayı patlattı. Yeşil beyazlılar, bonservisi Udinese’de bulunan yıldız ismi 1 yıllığına kiraladı.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor'dan büyük sürpriz... Yeşil beyazlılar, bonservisi Udinese'de bulunan yıldız ismi 1 yıllığına kiraladı.
Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Geride bıraktığımız 2 sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.
- 11.06.2019
- Güncelleme: 11.06.2019 17:42
- İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!
- Fenerbahçe'de Allahyar'dan sonra bir transfer daha! İşte bonservis bedeli
- Fenerbahçe'nin görüştüğü sürpriz ismi açıkladılar!
- Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi bombası! Galatasaray ve Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği
-
A Milli Takım'da Cengiz Ünder endişesi
Toplam 1
Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
-
İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI ve şifresiz bilgileri, A Milli Takım ilk 11'i (EURO 2020 Eleme maçı)
Toplam 1
Yorum
cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
-
Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş transfer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.