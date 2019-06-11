Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş transfer!
11 Haziran 2019, Salı
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Son dakika: 'dan flaş !

Son dakika: Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Son dakika gelişmesi... Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic 'a geri dönüyor. çalışmalarını hızlandıran Konyaspor, bobmayı patlattı. Yeşil beyazlılar, bonservisi Udinese’de bulunan yıldız ismi 1 yıllığına kiraladı.

çalışmalarını hızlandıran 'dan büyük sürpriz... Yeşil beyazlılar, bonservisi Udinese'de bulunan yıldız ismi 1 yıllığına kiraladı.

Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geride bıraktığımız 2 sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

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  2. Güncelleme: 11.06.2019 17:42
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