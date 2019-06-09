Egemen Korkmaz sürprizi... 36 yaşında şampiyona gidiyor! Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra boy gösterecek Denizlispor, eski borçlarından dolayı kapalı olan transfer tahtasını açmak için kolları sıvadı. 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Ege temsilcisi, 36 yaşındaki stoperi renklerine katmak için harekete geçti.
Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen ve transferde birçok hamle yapması beklenen yeşil-siyahlıların eski teknik direktör, futbolcu ve personele yaklaşık 9 milyon TL ödeme yapıp kapalı olan transfer tahtasını bu ay içinde resmen açacağı ifade edildi. Herhangi bir problem yaşamak istemeyen yönetimin borçları kapatabilmek için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, yasak kalkar kalkmaz imza şovların başlayacağı vurgulandı.
EGEMEN HAMLESİ
Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi. Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.
AYTAÇ KARA İÇİN BURSASPOR'UN KAPISI ÇALINDI
Kadroda transfer yapılacak bölgeleri belirleyen yönetim, Süper Lig'de kötü bir sezon geçirip küme düşen Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çaldı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen Kara'nın ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
- 09.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Egemen Korkmaz sürprizi... 36 yaşında şampiyona gidiyor! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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