Egemen Korkmaz sürprizi... 36 yaşında şampiyona gidiyor! Son dakika transfer haberleri
09 Haziran 2019, Pazar
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sürprizi... 36 yaşında şampiyona gidiyor! haberleri

Egemen Korkmaz sürprizi... 36 yaşında şampiyona gidiyor! Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 'de 9 yıl sonra boy gösterecek , eski borçlarından dolayı kapalı olan tahtasını açmak için kolları sıvadı. 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Ege temsilcisi, 36 yaşındaki stoperi renklerine katmak için harekete geçti.

'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen ve transferde birçok hamle yapması beklenen yeşil-siyahlıların eski teknik direktör, futbolcu ve personele yaklaşık 9 milyon TL ödeme yapıp kapalı olan tahtasını bu ay içinde resmen açacağı ifade edildi. Herhangi bir problem yaşamak istemeyen yönetimin borçları kapatabilmek için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, yasak kalkar kalkmaz imza şovların başlayacağı vurgulandı.

EGEMEN HAMLESİ

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen 'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper 'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi. Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.


AYTAÇ KARA İÇİN BURSASPOR'UN KAPISI ÇALINDI

Kadroda transfer yapılacak bölgeleri belirleyen yönetim, Süper Lig'de kötü bir sezon geçirip küme düşen Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çaldı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen Kara'nın ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

  1. 09.06.2019
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