İsmail Kartal Alper ve Emrah’ı istiyor

İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Erzurum'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.