İsmail Kartal Alper ve Emrah’ı istiyor
Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Erzurum'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Erzurum'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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