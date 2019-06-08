İsmail Kartal Alper ve Emrah’ı istiyor
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Alper ve Emrah’ı istiyor

İsmail Kartal Alper ve Emrah’ı istiyor

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü , transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.İsmail Kartal, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. 'den ve 'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

, "Awaziem ile Azubuike geçen sezon kiralıktı. İki oyuncunun da kalmalarını istiyorum. Bu oyuncuları takımda tutamazsak B planımız hazır. 'den ve 'dan Emrah Başsan'ı isterim. Alper eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif'la da görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

  1. 8.6.2019
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