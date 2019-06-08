Horoz’da Sergen sesleri
Denizlispor'u 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yücel İldiz'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Denizli’de yönetimin içinden bir grup, ilk 5 hedefi için Yücel İldiz’in yerine Sergen Yalçın’ı tercih etti.
Başkan Ali Çetin, İldiz'in kalacağını açıklarken, yönetim içinden bir grubun ise ligde ilk 5 hedefi için Sergen Yalçın'ı savunduğu öğrenildi.
BAŞKAN ÇETİN'E MARKAJ
Yücel İldiz'e muhalif grubun Alanyaspor'la anlaşamayan Sergen Yalçın için, Başkan Çetin'i ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Öte yandan Çetin, ligin ilk beşi içinde yer alma hedeflerini gerçekleştirirken, Denizlispor'u batırmayacaklarını ve şampiyonluk hayallerinin de olduğunu, iddia etti.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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