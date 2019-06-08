Horoz’da Sergen sesleri
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Horoz’da Sergen sesleri

Horoz’da Sergen sesleri

Horoz’da Sergen sesleri

Denizlispor'u 9 yıl sonra 'e taşıyan Teknik Direktör 'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. ’de yönetimin içinden bir grup, ilk 5 hedefi için Yücel İldiz’in yerine ’ı tercih etti.

Başkan Ali Çetin, İldiz'in kalacağını açıklarken, yönetim içinden bir grubun ise ligde ilk 5 hedefi için 'ı savunduğu öğrenildi.

BAŞKAN ÇETİN'E MARKAJ
Yücel İldiz'e muhalif grubun 'la anlaşamayan Sergen Yalçın için, Başkan Çetin'i ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Öte yandan Çetin, ligin ilk beşi içinde yer alma hedeflerini gerçekleştirirken, Denizlispor'u batırmayacaklarını ve şampiyonluk hayallerinin de olduğunu, iddia etti.

  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz’da Sergen sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN