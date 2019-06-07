Denizlispor'da Sergen Yalçın sesleri
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ege temsilcisi Denizlispor'da geleceği ile ilgili soru işaretleri olan mevcut teknik direktör Yücel İldiz'in yerine Sergen Yalçın'ın konuşulduğu ifade ediliyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un dış transferde Ümraniyespor'dan Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile ilgilendiği öğrenildi. Son 2 sezonda Ümraniye forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Appindangoye'nin alternatif olarak kadroda düşünüldüğü ifade edildi.
Geçen sezon ligde 30, kupada 5 müsabakada görev alan Gabonlu savunmacı önceki sezon ligde 27 maça çıkmıştı. 1.84 boyundaki defans oyuncusu Gabon Milli Takımı'nda 50 kez görev aldı. Dış transfer listesinde onlarca futbolcu yer alan yeşil-siyahlılar, henüz kimseye resmi imza attırmadı.
SERGEN YALÇIN SESLERİ
Denizlispor'da takımı 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Başkan Ali Çetin, 2 hafta önce sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden İldiz'in takımda kalacağını açıklarken, tecrübeli teknik adam da görevini sürdüreceğini bildirdi. Yönetim içinden bir grubun ise Süper Lig'de ilk 5 hedefi için farklı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor.
Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi Denizlispor için geçiyor. Yücel İldiz, Denizlispor'a 1'inci Lig'de 20 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.
Kaynak: DHA
- 07.06.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Denizlispor'da Sergen Yalçın sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.