Adana Demirspor Umut Bulut'a talip oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Umut Bulut’a Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. Tecrübeli golcü kararını sarı-kırmızılı kulüple görüştükten sonra verecek.
3 sezon boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu Umut Bulut'un talipleri artıyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belli olmayan Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor talip oldu.
Play-off'ta Hatayspor'a elenerek Süper Lig şansını kaybeden Adana Demirspor yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. Umut Bulut, önümüzdeki hafta içi Kayserispor ile yapacağı görüşme sonrası kararını verecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da bu sezon beklentilerin altında kalan 36 yaşındaki golcü oyuncu 28 maçta 2 gole imza atarken 1 de asist yaptı.
- 07.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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