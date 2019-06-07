Adana Demirspor Umut Bulut'a talip oldu
07 Haziran 2019, Cuma
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'a talip oldu

Adana Demirspor Umut Bulut'a talip oldu

Spor Toto ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren ’a Spor Toto 1. Lig ekiplerinden talip oldu. Tecrübeli golcü kararını sarı-kırmızılı kulüple görüştükten sonra verecek.

3 sezon boyunca forması giyen tecrübeli futbolcu 'un talipleri artıyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belli olmayan Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig takımlarından talip oldu.

Play-off'ta Hatayspor'a elenerek şansını kaybeden Demirspor yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. Umut Bulut, önümüzdeki hafta içi Kayserispor ile yapacağı görüşme sonrası kararını verecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bu sezon beklentilerin altında kalan 36 yaşındaki golcü oyuncu 28 maçta 2 gole imza atarken 1 de asist yaptı.

  1. 07.06.2019
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