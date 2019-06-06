Spor Toto Süper Lig'den haberler (05.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonuna hazırlanmaya devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



EROL BULUT ALANYA YOLUNDA

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Akdeniz ekibiyle prensipte anlaştı ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.



KONYASPOR'DA HEDEF İLK 5

Geçtiğimiz sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve hedefine ulaşamayan Konyaspor, yeni sezona iddialı girecek. Başkan Hilmi Kulluk, "Gelecek sene ligi bu seneden daha iyi bir yerde bitireceğiz. Aykut hocamız transferlerle ilgili bize rapor sundu. Gelecek sene hedefimiz ilk 5 ama bu bizim dememizle olmuyor" dedi.



KWEUKE'DEN ESPRİLİ MESAJ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Paris seyahatinde sürpriz bir isimle karşılaştı. Karaman, 2013-18 arasında Rizespor'da oynayan ve teknik direktörlüğünü yaptığı Leonard Kweuke'yle karşılaştı. 31 yaşındaki Kamerunlu golcü bu anı fotoğraflayıp, İnstagram'da, "Bak Paris'te kim var? Baba" notuyla paylaştı.



'YABANCIYA SINIR GETİRİLMESİN'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Türk futbolunda gündemi meşgul eden yabancı sınırının değişmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Öztürk, "Yabancı serbestliği kulüplere maddi külfetten çok bir maddi ferahlık ve esneklik kazandıracak. İnşallah azalmaya gidilmez" değerlendirmesinde bulundu.



DENİZ TÜRÜÇ'TE GERİ SAYIM

Kayseri Başkanı Erol Bedir, transferin gözdesi Deniz Türüç hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Milli futbolcusuyla birkaç gün önce görüştüğünü belirten Bedir, "Deniz'e, İzlanda maçı sonrasına kadar hiçbir şey düşünmemesi, sadece milli maçlara odaklanması gerektiğini söyledim" dedi.



HAMZAOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ

Y. Malatyaspor, teknik direktör konusunda Hamza Hamzaoğlu'yla da görüşüyor. Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la uzlaşamayan sarı-kırmızılıların rotasını, Erzurumspor'dan ayrılan 49 yaşındaki çalıştırıcıya çevirdiği öğrenildi. Hamzaoğlu'yla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve birkaç gün içinde yeni hocanın belirleneceği vurgulandı.



İSMAİL KARTAL İMZALIYOR

Süper Lig'de geçen sezon 2. yarının flaş takımı olmayı başaran Rizespor'da yeni teknik direktör İsmail Kartal, imzayı atıyor. Okan Buruk'la anlaşamayıp, Rizeli olan ve geçen sezon ilk yarıda A.Gücü'nü çalıştıran Kartal'la bugün saat 14.00'de Çaykur Didi Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.



PAŞA'DA SON ADAY BEKTAŞ

İbrahim Üzülmez'le birlikteliği yalnızca 4 saat süren Kasımpaşa'da gündem teknik direktör... Kemer sıkma politikası uygulamaya hazırlanan lacivert-beyazlılar'da Bayram Bektaş da adaylar arasına girdi. Bektaş, geçen sezon ilk yarıda Göztepe'yi çalıştırmıştı. Paşa, ayrıca eski çalıştırıcısı Kemal Özdeş'le de temas halinde.