Sergen Yalçın ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber
06 Haziran 2019, Perşembe
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ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber

Sergen Yalçın ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber

'da hoca arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezonun teknik direktör adayları arasına 'ı dahil etti. Aytemiz ile başarılı bir sezonu geride bırakan ancak anlaşma sağlayamadığı konuşulan Sergen Yalçın, sezonu 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya çok yakın.

Aytemiz 'dan ayrılmaya hazırlanan teknik direktör 'ın, hoca arayışlarına devam eden 'dan teklif aldığı iddia edilirken tarafların anlaşma yakın olduğu bilgisi geçildi.

ALANYA'DAN TEŞEKKÜR

Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, 'i 43 puan ile 9. sırada tamamladı.

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  2. Güncelleme: 06.06.2019 10:56
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