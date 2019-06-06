Sergen Yalçın ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber
Yeni Malatyaspor'da hoca arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezonun teknik direktör adayları arasına Sergen Yalçın'ı dahil etti. Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ancak anlaşma sağlayamadığı konuşulan Sergen Yalçın, sezonu 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya çok yakın.
Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, hoca arayışlarına devam eden Yeni Malatyaspor'dan teklif aldığı iddia edilirken tarafların anlaşma yakın olduğu bilgisi geçildi.
ALANYA'DAN TEŞEKKÜR
Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'i 43 puan ile 9. sırada tamamladı.
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 10:56
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Sergen Yalçın ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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