Sergen Yalçın ligin bomba ekibine! Anlaşma... Son dakika haber

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, hoca arayışlarına devam eden Yeni Malatyaspor'dan teklif aldığı iddia edilirken tarafların anlaşma yakın olduğu bilgisi geçildi.

ALANYA'DAN TEŞEKKÜR

Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'i 43 puan ile 9. sırada tamamladı.