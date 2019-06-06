Gazişehir’de Sergen sesleri – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Gazişehir’de Sergen sesleri

Gazişehir’de Sergen sesleri

Gazişehir’de Sergen sesleri

Ligin yeni ekibi Gazişehir G.Antep, ’ın yerine ’ı düşünüyor.

'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i Ramazan Bayramı sonrasında yoğun bir mesai bekliyor. çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Adil Sani Konukoğlu, mevcut Teknik Direktör 'ın durumunu bayram sonrasında değerlendireceklerini belirtirken, Alanya'yla anlaşamayan 'ı işaret etti. Başkan Konukoğlu, "Sergen Yalçın'ın menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Yalnızca Sergen Yalçın değil birçok arkadaşımızla görüşmelerimiz oldu. İnşallah bayramdan sonra oturup değerlendirip teknik direktör konusunda bir karar vereceğiz" dedi.

ŞAMPİYON YİNE ÇOK İDDİALI
Son 4 sezonu peş peşe olmak üzere kariyerine 6 şampiyonluk sığdıran Gazişehir'in orta sahası Erhan Çelenk, yeni şampiyonluklar hedefliyor. K.Maraş, ve Gazişehir ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "İnşallah nice şampiyonluklara daha oynayacağız. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif" ifadelerini kullandı.

  1. 6.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir’de Sergen sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN