Denizli’de Necip harekatı – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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’de Necip harekatı

Denizli’de Necip harekatı

70 milyon TL’yle pazarına girecek olan Denizlispor, şova hazırlanıyor. Horozlar’ın son gözdesi ise ’ın jokeri Necip.

'e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Ramazan Bayramı sonrasında bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Transfer pazarına 70 milyon TL'lik bir bütçeyle girecek olan yeşil-siyahlılar'ın, Akhisarspor'dan Lopes, Barbosa, 'dan ayrılan , 'tan Umut Nayir ve 'dan Sadiku'nun ardından bir ismi daha transfer listesine eklediği öğrenildi. Horozlar'ın Beşiktaş'ın altyapısından yetişen için girişimlere başladığı bildirildi. 11 yıldır siyah-beyazlılarda forma giyen 28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 'da ön libero dışında savunmanın her mevkisinde oynayabildiği için takımın jokeri olan Necip'in daha fazla şans bulabileceği bir kulübe gitmek istediği ve Ege ekibinin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Necip Uysal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 21'i ilk 11'de olmak üzere 29 maçta görev aldı. Yeşil-siyahlı kurmayların, sözleşmesi süren Necip için kiralık formülünü de pazarlık masasına koyduğu belirtildi.

  1. 6.6.2019
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