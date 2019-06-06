Denizli’de Necip harekatı

Spor Toto Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Ramazan Bayramı sonrasında transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Transfer pazarına 70 milyon TL'lik bir bütçeyle girecek olan yeşil-siyahlılar'ın, Akhisarspor'dan Lopes, Barbosa, Trabzonspor'dan ayrılan Olcay Şahan, Beşiktaş'tan Umut Nayir ve Kasımpaşa'dan Sadiku'nun ardından bir ismi daha transfer listesine eklediği öğrenildi. Horozlar'ın Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal için girişimlere başladığı bildirildi. 11 yıldır siyah-beyazlılarda forma giyen 28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Kara Kartal'da ön libero dışında savunmanın her mevkisinde oynayabildiği için takımın jokeri olan Necip'in daha fazla şans bulabileceği bir kulübe gitmek istediği ve Ege ekibinin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Necip Uysal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 21'i ilk 11'de olmak üzere 29 maçta görev aldı. Yeşil-siyahlı kurmayların, sözleşmesi süren Necip için kiralık formülünü de pazarlık masasına koyduğu belirtildi.