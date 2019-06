Spor Toto Süper Lig'den haberler (04.06.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonuna hazırlanmaya devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



OBERTAN İDDİASI

LİGİN yeni ekibi Gençlerbirliği'nden transferde sürpriz bir hamle geldi. Kırmızı-siyahlılar'ın, ligden düşen BB Erzurumspor'un Fransız yıldızı Obertan'ı radarına aldığı öğrenildi. Devre arasında geldiği Dadaş'tan ayrılacağı belirtilen 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, geçen sezon 10 maçta, 1 golle oynadı.



TFF'DEN KUTLAMA

TFF, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda özetle, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.



KONYASPOR'DA AYTAÇ SESLERİ

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, ligden düşen Bursa'nın öne çıkan ismi Aytaç Kara'yı takımında görmek istediği öğrenildi. Geçen sezon Timsah'ın 6 golle en skorer ismi olan 26 yaşındaki başarılı orta sahanın, yeşil-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



DENİZLİSPOR'A JOKER SAMBACI

Denizlispor, Portekiz'de Braga ile yol ayrımına gelen Marcelo Goiano'yu radarına aldı. Defansın solu dahil her mevkisinde oynayabilen Brezilyalı için Ege ekibinin, el sıkıştığı Akhisarlı Lopes'ten vazgeçip sambacıya yönelebileceği öğrenildi. 31 yaşındaki Goiano, geçen sezon 38 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.



KAYSERİ, HER YERE TRANSFER YAPACAK

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfer müjdesi verdi. Başkan Bedir, "Sezon bitti ve 3 yabancımız kalıyor. 11-12 yabancımız varken sözleşmeleri bittiği için 3 yabancımız kalacak. Hemen hemen her mevkide oyuncuya ihtiyacımız olacak. Transferin açılmasıyla imzalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.



ALANYA'DA SERGEN GİTTİ, EROL GELİYOR

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için görüşeceklerini açıklamıştı. A Spor'un haberine göre, anlaşma sağlanamadı. Öte yandan turuncu-yeşilliler, Yalçın ile anlaşamamasının ardından Malatya'dan ayrılan Erol Bulut ile masaya oturdu. Alanya 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun otelinde konaklayan Bulut'un Akdeniz ekibiyle imzaya yakın olduğu öğrenildi. Adı Y.Malatya'yla anılan Sergen Yalçın'ın ise sarı-kırmızılılarla ilk görüşmesinde uzlaşamadığı bildirildi.



ANKARAGÜCÜ'NDEN BÜYÜKLER'E ÇALIM

Ankaragücü'nde attığı gollerle dikkat çeken Orgill'i getiren İngiliz menajeri, bir ismi daha kazandırıyor. Bundesliga 2'de D.Dresden'den gurbetçi Osman Atılgan, Başkent yolunda. 19 yaşındaki gelecek vadeden golcüyü 4 Büyükler'in istediği ama sarı-lacivertlileri seçtiği öne sürüldü.



ALANYASPOR'A FRANSIZ DİNAMO

Transferin hareketli kulübü Alanya, orta saha için rotasını Belçika'ya çevirdi. Portekizli kaleci Marafona ile eski oyuncusu Tayfur Bingöl'ü alan Akdeniz ekibi, Belçika'da Cercle Brugge'den Arnaud Lusamba'yla görüşüyor. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 25 maçta görev yaptı.