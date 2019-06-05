İki bomba birden – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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İki bomba birden

İki bomba birden

Play-off finalinde Hatay'ı devirip 'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek.

Play-off finalinde Hatay'ı devirip 'e adını yazdıran Gazişehir, iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Güneydoğu ekibi, ilk senesinde küme düşme sıkıntısı yaşamamak adına lig tecrübesi olan isimlere yönelecek. Gazişehir'in gündemindeki ilk oyuncular 'dan Musa Çağıran, Erzurumspor'dan Emrah Başsan ve 'dan Kana Bıyık... Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Mehmet Altıpaarmak'ın durumu ise bayramdan sonra netlik kazanacak.
  1. 5.6.2019
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