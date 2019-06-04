Kral Süper Lig yolunda
Spor Toto 1. Lig’de Altay’da 29 golle gol krallığı tacını takan Paixao’ya Spor Toto Süper Lig ekipleri Yeni Malatya ve Çaykur Rize takımları talip oldu.
Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya Malatya ve Ç.Rize'nin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle dikkatleri çeken 34 yaşındaki Paixao'nun İzmir ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Altay'dan geçen sezon aldığı paranın 3 katı zam isteyen tecrübeli golcünün takımdaki durumu belirsizliğini koruyor Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile S.Arabistan ve Katar kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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