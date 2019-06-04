Kral Süper Lig yolunda
04 Haziran 2019, Salı
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Kral yolunda

Kral Süper Lig yolunda

1. Lig’de Altay’da 29 golle gol krallığı tacını takan Paixao’ya Spor Toto ekipleri Yeni ve Çaykur Rize takımları talip oldu.

Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao'ya ve Ç.Rize'nin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle dikkatleri çeken 34 yaşındaki Paixao'nun ekibiyle 1 yıl daha kontratı var. Altay'dan geçen sezon aldığı paranın 3 katı zam isteyen tecrübeli golcünün takımdaki durumu belirsizliğini koruyor Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile S.Arabistan ve kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

  1. 4.6.2019
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