Akhisar’dan 3. isim Sissoko – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Akhisar’dan 3. isim Sissoko

Akhisar’dan 3. isim Sissoko

Spor Toto 'in yeni ekibi Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la el sıkışan, orta saha Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil- siyahlılar, Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le bir ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi.

Spor Toto 'in yeni ekibi Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la el sıkışan, orta saha Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil- siyahlılar, Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le bir ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi. Akigo'yla sözleşmesi sona eren, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken 29 yaşındaki Sissoko, geride kalan sezonda 45 maçta oynadı.

MALATYA'DA PALUT SESİ
Yeni 'da teknik direktör arayışları sürerken, yeni bir isim sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Malatya temsilcisi, Süper Lig'i play-off finalinde kaybeden Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un peşinde. Öte yandan Malatya'da seçimli genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 9 Haziran'a ertelendi.

BURSA'DA MALİ KRİZ
Süper Lig'den düşerek önemli bir gelir kaybına uğrayan , mali kriz ile boğuşuyor. Yaklaşık 500 milyon liralık borcu bulunan yeşil beyazlılar, 27 Haziran'a dek 675 bin euro'luk bir ödeme gerçekleştiremediği takdirde iki dönem yasağı ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

EMRE'NİN YERİNE CHESMİ
basını 'in, F.Bahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu'nun yerini daha önce 'ın güçlü ekibi Al Ahli'in de transfer gündeminde yer alan Rouzbeh Cheshmi'yle dolduracağını öne sürdü. İran 'nda 16 kez oynayan 1.90 boyundaki, 25 yaşındaki ön libero, geçen sezon 23 maçta 1 gol attı.

  1. 3.6.2019
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