Göztepe’de harekat vakti – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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’de harekat vakti

Göztepe’de harekat vakti

Gelecek sezon için çalışmalarına hız veren , gündemine yeni isimleri de ekledi. Eski golcüsü 'da önemli mesafe kat eden sarıkırmızılılar, Leipzig'le yollarını ayıracak (25) ve ile sözleşmesi sona eren (27) için de girişimlere başladı.

Gelecek sezon için çalışmalarına hız veren , gündemine yeni isimleri de ekledi. Eski golcüsü 'da önemli mesafe kat eden sarıkırmızılılar, Leipzig'le yollarını ayıracak (25) ve ile sözleşmesi sona eren (27) için de girişimlere başladı. 'nın Beşiktaş'tan eski öğrencilerinin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi.

ALEKSİC'İN TALİBİ VAR
YENİ 'da sezona damga vuran Danijel Aleksic (28), Körfez ekiplerinin ilgisini çekti... Sarı-kırmızılıların, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Sırp sağ kanat için gelen 2 milyon euro'luk teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Aleksic bu sezon 38 maçta 14 gol, 8 asistle oynadı.

PAŞA'DA ÜZÜLMEZ DÖNEMİ 4 SAAT SÜRDÜ
Türk futbolu dün garip bir olaya tanıklık etti. 12.00'de İbrahim Üzülmez'e imza attıran Kasımpaşa, 4 saat sonra 'fikir ayrılıkları' nedeniyle teknik adamla yollarını ayırdı. Bu ayrılık, Gençlerbirliği'nin rahmetli başkanı 'ın, 2015'te 'yı 1 saatte kovmasını akıllara getirdi.

'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'
'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in başkanı Adil Sani Konukoğlu, asıl mücadeleye şimdi başlayacaklarını söyledi. Konukoğlu, "Hedeflere adım adım yol alarak bayrağımızı zirveye diktik. Halkımızla kenetlenerek sporun güzelliklerini Süper Lig'e taşıyacağız" diye konuştu.

FURKAN SOYALP ŞEHİR İÇİN YOLA ÇIKTI
'da sözleşmesi sona eren , "Beni çocuk yaşta Ankara'dan alıp buralara getirenlere teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin" ifadeleriyle yeşil-beyazlı ekibe veda etti. 23 yaşındaki orta sahanın, Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

KORCAN'LA İKİ YIL DAHA
Ankaragücü, tecrübeli eldiveni 'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisinin 2 yıl daha A.Gücü forması giyeceği bildirildi. Korcan, bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada forma giyerken; kupada ise 2 maçta görev aldı.

DENİZLİSPOR'DA YUSUF SESLERİ
AAKHİSARSPOR'DAN Güray Vural ve Kayserispor'lu Tiago Lopes ile söz kesen Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, bu kez Yusuf Erdoğan'ın transferinde son aşamaya geldi. Bursaspor ile yollarını ayıracak 26 yaşındaki sol kanatla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi. Öte yandan Ege ekibi, takımda tutmak istediği Faslı on numara Aissati ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.?

ÖZDEMİR'E TEBRİK VE HATIRLATMA!
Fenerbahçe, başkanlığına seçilen ' tebrik ederken, yeni yönetimden beklentilerini de sıraladıa. Resmi siteden yapılan açıklamada "Sayın Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "TFF tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir."

  1. 2.6.2019
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