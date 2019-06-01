Kayserispor'dan Başkanı Erol Bedir'den Deniz Türüç ve Galatasaray açıklaması
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bedir, Deniz Türüç'ün serbest kalma bedelinin 10 milyon euro olduğunun altını çizerken Galatasaray'dan ya da başka herhangi bir kulüpten teklif almadıklarını kaydetti.
A Spor'a açıklamalarda bulunan Erol Bedir, "Deniz Türüç'ün sözleşmesinde 10 milyon euro çıkış maddesi var. Bize sormadan bu parayı yatırarak Deniz'i ikna edebilirler. Menajerler aracılığıyla, dolaylı yoldan ilgiler var. Ancak, resmi teklif Galatasaray ya da başka kulüpten yok."
Bedir, yurt dışında da şampiyonluk yaşamış 4 kulüpten Deniz Türüç'e ilgi olduğunu duyurdu.
"MENSAH'LA ANLAŞTIK AMA..."
Mensah konusuna da değinen Başkan Bedir, "Transferi bitirdikten sonra resmi sözleşmeyi henüz federasyona bildirmemişken başka takımlardan oyuncuya bir ilgi oluştu. Ancak transfer sitelerinde Mensah bize yazıldıktan sonra anladım ki iş bitti." dedi.
DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?
Deniz Türüç Türk futbolunun son yıllarda parlayan isimleri arasında yer almaktadır. Peki kaç yaşında? aslen nereli? boyu, kilosu kaç? Hangi takımlarda forma giydi? kısaca futbol hayatı ve biyografisi.
1993 yılının Ocak ayında Hollanda, Enschede' de dünyaya gelmiştir, burcu Oğlak, boyu 1.77 cm, kilosu ise 72'dir. Sağ açık ve sol açıkta oynamakta asıl mevkisi orta sahadır, sol ayağı çok etkilidir, sağ ayağını da yine aynı etkinlikte kullanabilmektedir.
9 yaşına kadar amatör takımlarda top koşturmuş ardından FC Twente takımı alt yapısına katılmıştır. 8 senelik Twente macerasının sonunda ilk profesyonel sözleşme imzaladığı yine Hollanda ekiplerinden olan Go Ahead Eagles takımına transfer olmuştur. 27 Temmuz 2015 tarihinde ise Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor takımı ile 800 Bin Euro imza bedeli karşılığında anlaşma sağlamıştır.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 15:21
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Toplam 1
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Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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