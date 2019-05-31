Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan önünde iken şampiyonluğu rakibine kaptıran Mediol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan önünde iken şampiyonluğu rakibine kaptıran Mediol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'i 2.sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.
Turuncu-lacivertliler, Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 22:50
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