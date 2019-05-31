Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
31 Mayıs 2019, Cuma
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'de dönemi

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

'de Galatasaray'ın 8 puan önünde iken şampiyonluğu rakibine kaptıran Mediol Başakşehir, 'nın yerine 'daki görevinden ayrılan ile anlaşma sağladı.

'de Galatasaray'ın 8 puan önünde iken şampiyonluğu rakibine kaptıran Mediol Başakşehir, 'nın yerine 'daki görevinden ayrılan ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig'i 2.sırada tamamlayan , Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan Okan Buruk ile anlaşma sağladı.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 22:50
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