Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
31 Mayıs 2019, Cuma
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'ten türkülü kutlama

Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama

1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen 'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen 'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı. Kutlama videosunda, takımın daha önceki maçlarda yaşadığı gol sevinçlerine, şampiyonluk sevinci görsellerine ve taraftar görüntülerine yer verildi.

Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama

  1. 31.05.2019
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