Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hele bakın kim gelmiş" adlı türkü kullanıldı. Kutlama videosunda, takımın daha önceki maçlarda yaşadığı gol sevinçlerine, şampiyonluk sevinci görsellerine ve taraftar görüntülerine yer verildi.
- 31.05.2019
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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