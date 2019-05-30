Süper Lig'e son bilet
Süper Lig’e çıkacak son takım Başakşehir’de oynanacak Hatay-Gazişehir finaliyle belirlenecek.
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final maçı bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak. Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde Adana Demirspor'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor'u yenerek adını finale yazdırdı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve BeIN SPORTS MAX 1'den canlı olarak yayınlanacak finali, Cüneyt Çakır yönetecek. İki takım da ilk kez Süper Lig'e yükselme peşinde. Bordobeyazlılar geçen sezon TFF 2. Lig'den yükseldi. Daha önce ligde Gaziantep BŞB adıyla yer alan Gazişehir, 4. kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Ligde bu sezon iki maçta da Hatay'ı mağlup eden kırmızı-siyahlılar, rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybetmedi. Müthiş final öncesinde, iki takımda da önemli bir eksik bulunmuyor.
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Müthiş final öncesi Hatay ve G.Antep'te de büyük bir heyecan yaşanıyor. Fatih Terim Stadı'ndaki finalin biletleri tükenirken, iki kentin her yeri gelin gibi süslendi.
- 30.5.2019
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