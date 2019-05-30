Süper Lig'e son bilet
30 Mayıs 2019, Perşembe
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'e son bilet

Süper Lig'e son bilet

’e çıkacak son takım Başakşehir’de oynanacak Hatay-Gazişehir finaliyle belirlenecek.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final maçı bugün Hatayspor ile arasında oynanacak. Denizlispor ve 'nin doğrudan 'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde 'u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise 'u yenerek adını finale yazdırdı. 3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve BeIN SPORTS MAX 1'den canlı olarak yayınlanacak finali, yönetecek. İki takım da ilk kez Süper Lig'e yükselme peşinde. Bordobeyazlılar geçen sezon 2. Lig'den yükseldi. Daha önce ligde Gaziantep BŞB adıyla yer alan Gazişehir, 4. kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Ligde bu sezon iki maçta da Hatay'ı mağlup eden kırmızı-siyahlılar, rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybetmedi. Müthiş final öncesinde, iki takımda da önemli bir eksik bulunmuyor.

KAPALI GİŞE
Müthiş final öncesi Hatay ve G.Antep'te de büyük bir heyecan yaşanıyor. Fatih Terim Stadı'ndaki finalin biletleri tükenirken, iki kentin her yeri gelin gibi süslendi.

  1. 30.5.2019
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