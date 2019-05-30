Maç şampiyonu Cüneyt Çakır
Süper Lig’de geçen sezon en fazla görev yapan hakem 25 maçla Cüneyt Çakır oldu.
Spor Toto Süper Ligde en fazla Cüneyt Çakır'a görev verildi. UEFA'nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı. Çakır'ı, 23 maçla Mete Kalkavan takip etti. Hakemler bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kart gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. Fırat Aydınus, 21 maçta 10 kırmızıyla zirveye çıktı. En fazla penaltı veren hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler oldu. İki hakem, 12'şer kez beyaz noktayı işaret etti.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
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Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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