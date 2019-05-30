Maç şampiyonu Cüneyt Çakır
30 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Maç şampiyonu Cüneyt Çakır

Maç şampiyonu

Maç şampiyonu Cüneyt Çakır

’de geçen sezon en fazla görev yapan hakem 25 maçla oldu.

Spor Toto Süper Ligde en fazla 'a görev verildi. 'nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 maçına atandı. Çakır'ı, 23 maçla takip etti. Hakemler bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kart gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. , 21 maçta 10 kırmızıyla zirveye çıktı. En fazla penaltı veren hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler oldu. İki hakem, 12'şer kez beyaz noktayı işaret etti.

  1. 30.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maç şampiyonu Cüneyt Çakır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN