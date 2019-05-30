Demba ba heyecanı
30 Mayıs 2019, Perşembe
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heyecanı

Demba ba heyecanı

’de ’nın gözüne giremeyen Senegalli golcü, Göz-Göz’e göz kırptı. Kendisini ’e getiren Tuna’nın da takımda olması transferi güçlendiriyor.

Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü yenerek ligde kalan , aynı sıkıntıları yaşamamak için çalışmalarına erken başladı. Geride kalan sezonda santrforlardan beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılıların kadrosuna 2 golcü katmasına kesin gözüyle bakılırken, listenin ilk sırasında camianın yakından tanıdığı Senegalli golcü 'nın olduğu öğrenildi. Devre arasında ekibi Shenhua'dan 'e transfer olan ve ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ba, burada göze girmeyi başaramadı.

13 MAÇTA 7 GOLLE ŞOV YAPTI
Senegalli santrfor, sadece 5 maçta 87 dakika sahada kalırken, 2 kez ağları havalandırabildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ekibine dönmek için haber yolladığı bildirildi. Bunda en önemli faktörlerden biri de 'nın yeniden takımın başında olması. Geçen sezon Tuna'nın büyük uğraşlarıyla gelen Ba, 13 maçta 7 golle taraftarı mest etmişti. Dönüşüne sıcak bakan yönetimin de maç başı kontrat teklifi yapması bekleniyor.

  1. 30.5.2019
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