Nihat Özdemir: "Türk futbolu büyümeye mecbur"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarından Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, VAR'a, Abdurrahim Albayrak'tan yabancı sınırına dek flaş açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Özdemir, ilk olarak VAR sistemine değindi ve "VAR sistemine bu yıl cesaretle geçtik. Kulüpler Birliği'nin desteğiyle buna geçtik. Kısa zamanda eğitimler yaptık, tesisleri kurduk. Eğitim de yapmaya başladık ama bu süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulamasının bu yıldan daha iyi olacağına inanıyorum" dedi. VAR kayıtlarının açıklanmasını doğru bulmadığını sözlerine ekleyen Özdemir, "IFAB kararına göre biz VAR'ın açıklanması taraftarı değiliz, açıklamayacağız da" ifadesini kullandı.



BUNU YAPAN BİZDEN BİRİ

Özdemir, Abdurrahim Albayrak'ın VAR kayıtlarının elinde olduğu iddiasıyla ilgili de şunları söyledi: "Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde kayıtlar varsa, bizim içimizdeki bir arkadaşımız sızdırmıştır. Geçen gün beni aradı, federasyon seçimine kadar etkilemek istemiyorum dedi. 'İnanın başkan, genel kuruldan sonra sizi ziyaret edeceğim ve bu konu hakkında bazı açıklamalarım olacak' dedi. Gelip bana açıklamalarını yapar ve elinde olduğunu görürsem, ekibimizi gerçekten sorgulamamız, gözden geçirmemiz lazım. Eğer bu sayın Albayrak'ın eline geçmişse, bunun hesabını biz sormayı biliriz"



O KUPA G.SARAY'IN HAKKIDIR

Özdemir, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Hüsnü Güreli'ye ait olduğu iddia edilen kol hareketine de açıklık getirdi. Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar daveti olmasa ben de şampiyonluk kutlamasına katılıp kupayı verecektim. O kupa, onların hakkıdır. Hüsnü Güreli kupayı verirken fotoğraflarda görülen kol, Ahmet Çalık'ın kolu. Futbolcular heyecanla gelirken itiyorlar. Bu sırada Hüsnü Bey'in verdiği tepki o. Sayın Güreli'nin sevinmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.



6+2+2 FORMÜLÜ

Nihat Özdemir, konuşmasının devamında yabancı sınırı ile ilgili getirilmesi planlanan kuralı duyururken, "Yabancı sayısını arttırdığımız için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela" yorumunda bulundu. Özdemir son olarak "Dünya futbolunda söz sahibi olmak istiyorsak Türk futbolu büyümeye mecburdur" ifadesini kullandı.



VAR'I SENEYE GÖRÜN

"Bazı tecrübeli hakemler VAR'a uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. Sistem geçişi var. Göreceksiniz yöneticilerin, hakem ve VAR ile ilgili görüşleri giderek azalacak."



20 TAKIM ÇOK ZOR

Ligin 20 takımla oynanmasının gündemde olmadığını sözlerine ekleyen Özdemir şöyle konuştu: "Erzurumspor'dan ligin gelecek yıl 20 takımlı olması konusunda talep geldi ama bu çok zor. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Sezon başında açıklanmadan sezon sonunda böyle bir karar alırsanız bunu dünyaya anlatamazsınız. Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de görüştük. Ancak sezon başında deklare etmeden sezon sonunda bu kararı alırsanız bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız."



TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takım'a katılış sürecini de anlatan Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ayrı bir parantez açtı. Özdemir, "Fikret Orman'a teşekkür ediyorum, biz Şenol Güneş'i milli takımın başına getirmeye karar verdiğimizde, Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonluk şansı çok fazlaydı ama bize izin verdi. Beşiktaş'taki görevine de devam ettiği sürece milli takım olabilir dedi. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.



ALİ KOÇ'A KATILMIYORUM

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftar programında basın mensuplarına, 'Bu sene kurgulanmış bir düzen var' açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sözlerine katılmadığını vurguladı. Özdemir, "Kurgulanmış bir sistem olsaydı; ligi geldi 6. bitirdi. Hepimiz gördük. Bu görüşlerine inanmıyorum. Tabii Ali Koç'un hedefi şampiyonluktu ama olmadı. Siz oynarsanız kazanırsınız, şampiyon olursunuz" dedi.