Denizlispor'dan 14 transfer
Hedefini ilk 5 belirleyen Denizlispor, en az 14 transfer yapacak. 70 milyon TL’yle piyasaya çıkacak yeşil-siyahlılar, Olcay Şahan, Umut Nayir ve Sadiku’nun peşinde.
Yeni sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girecek. Horoz'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı. "Spor Toto Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ayıran Başkan Ali Çetin, belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarının müjdesini verdi.
25 HAZİRAN'A YETİŞECEK
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar gerçekleştireceğiz" dedi. Ege ekibinin listesinde Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan, Beşiktaşlı Umut Nayir ve Kasımpaşa'nın ön liberosu Sadiku gibi isimler yer alıyor.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Denizlispor'dan 14 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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