Denizlispor'dan 14 transfer

Yeni sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girecek. Horoz'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı. "Spor Toto Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ayıran Başkan Ali Çetin, belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarının müjdesini verdi.



25 HAZİRAN'A YETİŞECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar gerçekleştireceğiz" dedi. Ege ekibinin listesinde Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan, Beşiktaşlı Umut Nayir ve Kasımpaşa'nın ön liberosu Sadiku gibi isimler yer alıyor.