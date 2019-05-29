Denizlispor'dan 14 transfer – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'dan 14

Denizlispor'dan 14 transfer

Hedefini ilk 5 belirleyen , en az 14 yapacak. 70 milyon TL’yle piyasaya çıkacak yeşil-siyahlılar, , ve Sadiku’nun peşinde.

Yeni sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği 'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen , transfere hızlı girecek. Horoz'un en az 14 futbolcuyu edeceği açıklandı. "Spor Toto Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ayıran Başkan Ali Çetin, belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarının müjdesini verdi.

25 HAZİRAN'A YETİŞECEK
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar gerçekleştireceğiz" dedi. Ege ekibinin listesinde 'dan ayrılan , Beşiktaşlı ve 'nın ön liberosu Sadiku gibi isimler yer alıyor.

  1. 29.5.2019
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