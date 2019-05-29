Denizlispor Kerem Can Akyüz ile anlaşmaya vardı
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, geçtiğimiz sezonda yeşil-siyahlı ekipte olan Keremcan Akyüz ile anlaşmaya vardıklarını ve önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını söyledi.
9 yıl aradan sonra 2018-2019 futbol sezonunda Süper Lig'e yükselerek başarısı ile adından sıkça söz ettiren Denizlispor transferlere başladı. Açıklamalarında önceliği iç transfere vereceklerini ve 15 futbolcu transferi yapacaklarını söyleyen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, 2019-2020 ligi öncesi yapılan ilk transfer haberini de kendi sosyal medya hesabından duyurdu. "Kerem Can ile yola devam" yazarak Akyüz ile anlaşmaya varıldığını duyuran Başkan Çetin, Süper Lig'de ilk 5'e girme hedefini de paylaştığı fotoğrafla pekiştirdi.
Denizlispor Kulüp yönetimi, Kerem Can Akyüz ile yapılan sözleşmenin detaylarını önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan imza töreni ile açıklanacağının bilgisini verdi.
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 22:57
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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