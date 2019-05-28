Umut harekatı – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Umut harekatı

Umut harekatı

Horoz, ’da kiralık oynayan 25 yaşındaki genç golcü için ’la görüşecek. ve ’dan Sadiku da listede.

'in yeni takımı Denizli, vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı. Hedefte golcü bir futbolcu var. Horoz'un, bonservisi 'ta bulunan 'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sezonu Bursaspor'da kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor, takımının ligden düşmesine engel olamazken, oynadığı 25 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.

TRANSFER BÜTÇESİ 70 MİLYON TL

Kadrosunda sadece 7 oyuncusu kalan Denizli, transfere 70 milyon TL bütçe ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ege ekibinin Umut Nayir dışında 'dan ayrılan ve 'nın Kosovalı ön liberosu Loret Sadiku'yla da ilgilendiği bildirildi. A.Gücü'nden Orgill, F.Bahçeli 'nin kardeşi, Berliner AK'den Tolcay ve F.Köln'den da Denizli'nin listesinde.

  1. 28.5.2019
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