Umut harekatı
Horoz, Bursa’da kiralık oynayan 25 yaşındaki genç golcü için Kara Kartal’la görüşecek. Olcay Şahan ve Kasımpaşa’dan Sadiku da listede.
Süper Lig'in yeni takımı Denizli, vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Hedefte golcü bir futbolcu var. Horoz'un, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir'i transfer etmek istediği öğrenildi. Sezonu Bursaspor'da kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor, takımının ligden düşmesine engel olamazken, oynadığı 25 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.
TRANSFER BÜTÇESİ 70 MİLYON TL
Kadrosunda sadece 7 oyuncusu kalan Denizli, transfere 70 milyon TL bütçe ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ege ekibinin Umut Nayir dışında Trabzon'dan ayrılan Olcay Şahan ve Kasımpaşa'nın Kosovalı ön liberosu Loret Sadiku'yla da ilgilendiği bildirildi. A.Gücü'nden Orgill, F.Bahçeli Tolga Ciğerci'nin kardeşi, Berliner AK'den Tolcay ve F.Köln'den Okan Kurt da Denizli'nin listesinde.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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