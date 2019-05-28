Sivasspor Ndinga ile görüşmelere başladı
28 Mayıs 2019, Salı
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Sivasspor Ndinga ile görüşmelere başladı

Sivasspor Ndinga ile görüşmelere başladı

takımlarından Demir Grup Sivasspor'un dün yollarını ayırdığını duyurduğu 31 yaşındaki futbolcusu Delvin Ndinga ile yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 30 Haziran'da sözleşmesi sona ercek olan Delvin Ndinga ile yolların ayrıldığını duyurmuş ve oyuncuya hizmetleri için teşekkür etmişti.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre kırmızı-beyazlı kulüp, takımda iki sezon geçiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeniden görüşmelere başladı. Kongolu futbolcu da kontratını uzatmaya sıcak bakıyor.

Ndinga geçtiğimiz günlerde ailesinin de yaşadığı Fransa'ya dönmek istediğini açıklamış, birçok Fransız kulübü de oyuncuyla temasa geçmişti.


  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 14:25
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