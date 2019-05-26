Denizli’de ilk yolcu belli
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Konyaspor’dan kiraladıkları Abdülkerim Bardakçı’yı transfer edemeyeceklerini açıkladı.
Başkan Çetin, "Abdülkerim'i keşke alabilsek ama bonservisine ve kendisine para verecek bütçemiz yok. Kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda kulübü borçlandırmak istemiyoruz" diye konuştu.
- 26.5.2019
-
Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
-
Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
-
Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Denizli’de ilk yolcu belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.