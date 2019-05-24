Süper Lig özeti (23.05.19)
24 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig özeti (23.05.19)

özeti (23.05.19)

Süper Lig özeti (23.05.19)

Spor Toto 'de önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

KARAMAN VE MENSAH BİTTİ
Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Bedir sözleşmenin kısa zamanda imzalanacağını açıkladı. Bedir taraftara bir de transfer müjdesi verdi. Bedir, 'den kiralanan orta saha Bernard Mensah'ın takımda kalacağını açıkladı.

ÖMER'İN BİLETİ KESİLDİ
Yeni 'da cezası nedeniyle maçında oynamayacak olan 'nun kontratı sona erdi ve şehirden ayrıldı. 30'luk golcü bu sezon 21 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılılarda , Pereira, Guilherme, Farnolle, Adem, Murat, Erkan, Kamara'nın da kontratı bitiyor.

DİEGO 2 YIL DAHA KALACAK
, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Brezilyalı Diego ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 4 yıl önce 'dan gelen 33 yaşındaki solak stoper, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı gördü.

BURSA'DA LİMA AYRILDI 8 YOLCU
Pazar Malatya'ya konuk olacak 'da kritik maç öncesi kontratı biten Allano Lima kulüpten ayrıldı. Sakho, Umut Nayir, Chedjou, Saivet, Tunay, Latovlevici, Furkan ve Kembo'nun da sözleşmesi bitecek. Öte yandan maçındaki olaylar nedeniyle Timsah'a 295 bin TL ceza geldi.

  1. 24.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig özeti (23.05.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN