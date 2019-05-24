Süper Lig özeti (23.05.19)

KARAMAN VE MENSAH BİTTİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Bedir sözleşmenin kısa zamanda imzalanacağını açıkladı. Bedir taraftara bir de transfer müjdesi verdi. Bedir, Atletico Madrid'den kiralanan orta saha Bernard Mensah'ın takımda kalacağını açıkladı.



ÖMER'İN BİLETİ KESİLDİ

Yeni Malatya'da cezası nedeniyle Bursa maçında oynamayacak olan Ömer Şişmanoğlu'nun kontratı sona erdi ve şehirden ayrıldı. 30'luk golcü bu sezon 21 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılılarda Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Farnolle, Adem, Murat, Erkan, Kamara'nın da kontratı bitiyor.



DİEGO 2 YIL DAHA KALACAK

Antalyaspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Brezilyalı Diego ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 4 yıl önce Eskişehirspor'dan gelen 33 yaşındaki solak stoper, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı gördü.



BURSA'DA LİMA AYRILDI 8 YOLCU

Pazar Malatya'ya konuk olacak Bursaspor'da kritik maç öncesi kontratı biten Allano Lima kulüpten ayrıldı. Sakho, Umut Nayir, Chedjou, Saivet, Tunay, Latovlevici, Furkan ve Kembo'nun da sözleşmesi bitecek. Öte yandan Göztepe maçındaki olaylar nedeniyle Timsah'a 295 bin TL ceza geldi.