Medipol Başakşehir-Alanyaspor | CANLI
24 Mayıs 2019, Cuma
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Medipol Başakşehir-Alanyaspor | CANLI

Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. | Maçın CANLI anlatımı FOTOMAC.COM.TR'de

Spor Toto 'in 34. haftasında Medipol sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran turuncu-lacivertliler prestij maçına çıkarken, Akdeniz ekibi son maçını kazanarak sezonu 6. sırada bitirmeyi planlıyor.

İLK 11'LER:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Napoleoni, Elia, Bajic.

Alanyaspor: Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse.


  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 18:10
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