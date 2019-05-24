Medipol Başakşehir-Alanyaspor | CANLI
Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. | Maçın CANLI anlatımı FOTOMAC.COM.TR'de
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptıran turuncu-lacivertliler prestij maçına çıkarken, Akdeniz ekibi son maçını kazanarak sezonu 6. sırada bitirmeyi planlıyor.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Napoleoni, Elia, Bajic.
Alanyaspor: Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 18:10
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