Medipol Başakşehir-Alanyaspor | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. İstanbul ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Turuncu-lacivertli takım ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.

Medipol Başakşehir, son 7 maçında yalnızca sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi bu süreçte 3 yenilgi, 3 de beraberlik yaşadı.

VOLKAN BABACAN LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ



Medipol Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan bu sezon ligde ilk kez Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giydi.

Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanan Mert Günok'un yerine oyuna dahil olan Volkan, kalan dakikalarda kaleyi korudu.



''İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇIRIYORUZ''

Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidişli gelişli oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler" ifadelerini kullandı.



Yeni sezonla ilgili Alanyaspor yönetimiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yalçın, "Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Visca topa kafayı vurdu. Önce üst direğe çarpan top ardından da kaleci Ufuk Ceylan'a çarparak gol çizgisini geçti: 1-0

9. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ufuk Ceylan soluna gelen topu kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

59. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. İrfan Can Kahveci orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi, Elia'ya pasını verdi. Elia, ceza sahası içinde uygun pozisyonda olan Napoleoni'ye pasını attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada turuncu-lacivertli takım sol taraftan Visca ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

68. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sağ taraftan Villafanez'in kullandığı kornerde Caulker ön direkte topa kafayı vurdu. Yere de çarpan topu kaleci Mert Günok uzandı ve köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada etkili gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan dönerek şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan üzerine gelen topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



