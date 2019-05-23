PFDK Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray-Medipol maçını incelemeye devam edecek

PFDK Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

() (), Spor Toto 'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol karşılaşmasında yaşananlarla ilgili dosyanın incelenmesinin devamına karar verdiğini açıkladı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Galatasaray-Medipol maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verildiği belirtildi.

Hukuk Müşavirliği, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör 'yı "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 'ye sevk etmişti.

PFDK, 'in 33. haftasında oynanan diğer maçlarda yaşananlar nedeniyle 5 kulübe para cezası verdi.

Kurul, maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ye 170 bin lira para cezası verdi. Ayrıca, tribünde yer alan sarı-lacivertli bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi.

Kurulun, 'a taraftarlarının neden olduğu olaylar ve çirkin tezahüratlardan dolayı 295 bin lira para cezası verdiği, bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha müsabakası için bloke ettiği aktarıldı.

PFDK'nin, iki farklı ihlalden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 70 bin lira para cezası ve taraftarlarından bir bölümünün elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir, diğer bölümünün 2 iç saha maçında bloke edilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Kurulun ayrıca, Kulübüne 40 bin, Kulübüne ise 20 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

  1. 23.05.2019
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