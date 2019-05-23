Nihat Özdemir: G.Saray'da VAR kayıtları olduğuna inanmıyorum

Yıldırım Demirören'e futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Hüsnü Güreli Bey'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe SK'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık.

Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılan TFF başkanlık seçimine adayım. 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.

Futbol her toplum için milli değerdir. Barış, hoşgörü ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer.

Dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak amacımızdır. Daha başarılı Türk futbolu için omuz omuza çalışmamız gerektiğine inanmaktayım. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile birlikte hareket ederek düzeni sürdürmek istiyoruz. Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, PFDK, Tahkim Kurulu Beylerbeyi'nde çalışmalarına devam edecektir.

Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapacak, yeni komitelerle etkin bir çalışma ortamı yaratacağız.

Yönetim kurulu üyelerinden komitelerimizi oluşturacağız ancak yönetim kurulu arkadaşlarımız işleyişe karışmayacak, bu işleri profesyoneller yönetecek.

5 büyük ülkenin futbolunu yakından araştırmak istiyoruz. Bunun için komite kuracağız. Bu komitede yönetici arkadaşlar, kulüp temsilcileri hatta basından arkadaşlar olacak. Bu komitenin raporuna göre MHK için 3 yıllım master planı uygulamaya koyacağız.

Yeni MHK'nin tayini, PFDK, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu hepsini yeniden atayacağız. Seçildikten belli bir süre sonra atamaları kamuoyuna açıklayacağız.

UEFA'nın IFAB kurallarına göre hareket edeceğiz. Bugünkü çerçevede VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz. Ama bir değişiklik olursa bunu Türkiye'de de uygulamaya koyarız.

Süper Lig'de birkaç kulüp dışında tüm kulüplerimizin finansal yapılarının bozuk olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili bankalarla yeni planlama yaparak kulüplere nefes aldıracak çalışmanın içerisindeyiz. Önemli mesafeler aldık. Bankalarımız da bu projeye gerekli desteği veriyor. İnşallah bu işi çözeceğiz.

Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak oraya girecekler. Adaletten, rakip takıma saygı göstermekten başka çareleri de yok. Şu an çalışan, konularında uzman hale gelmiş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız içinde uluslararası platformda tecrübeli isimler var. Bu arkadaşları güçlendirerek daha etkin çalışma ortamı yaratacağız.

MHK'de başkan ve yönetim kurulu üyelerinden, PFDK ve Tahkim'de çalışan arkadaşlarımızdan hem mesleki yeterlilik hem de dürüstlük açısından hiçbir şüphemiz yok.

Son teknoloji ile VAR sistemine geçtik. Emin olun Avrupa'nın birçok yerinde bizdeki sistem yok. VAR'da ilk sezonu geçirdik. Tabii ki hatalar olacaktır. Ama bunu azaltarak sıfıra indireceğiz. Başaracağız, şüphem yok. Sistem mükemmel, uygulamadaki hataları azaltarak devam edeceğiz. Hem VAR odasındaki arkadaşlarımız hem sahadaki arkadaşlarımız çalışarak bunu çözecek.

Türk taraftarların şampiyonluk yarışında iptal edilen gollere itirazları olmadı. Sisteme güven var. Biz uygulamadaki hataları çözeceğiz. Türk hakemliği dünyada marka haline geldi. Cüneyt Hoca ve diğer arkadaşları sağ olsun.

Federasyonda profesyonel futbolcu arkadaşımız olabilir de olmayabilir de ama kesinlikle olmaz diye bir kararımız yok. Önümüzdeki hafta UEFA Genel Sekreteri ülkemize gelecek ve kulüplerle görüşecek. Nasıl bir modele geçeceklerini açıklayacaklar.

Şenol Güneş'e güvenim ve desteğim tamdır.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ta VAR kaydının olduğuna inanmıyorum.

Önümüzdeki sezon da mevcut yabancı oyuncu kuralı ile devam edeceğiz. Ali Dürüst'ün yeni yönetimde olup olmayacağını şu an söyleyemem.

Hakemliği cazip hale getirmemiz lazım ki bu kadroyu kaliteli insanlardan oluşturalım. Futbolu bırakmış Erman Toroğlu gibi isimlerin de gelip hakem olmasını isterim.

1. Lig kulüplerinin tamamı VAR sisteminin uygulanmasını istiyor. Amacımız buraya da getirmek. Ama bunun için zamana ihtiyaç var.