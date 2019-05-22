Şampiyon Galatasaray | SÜPER LİG PANORAMA

İmparator, Türk futbolunu domine etmeyi sürdürüyor. Galatasaray'ı bir kez daha mutlu sona ulaştırdı. 22 şampiyonluğun 8'i ona ait. Aslan ligin son bölümüne umutlu girdiği anda rakiplerine şans tanımıyor. Bu kez pençesine Başakşehir'i taktı. Fatih Terim yine kazanırken, Avcı bir final daha yitirdi.Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenerken Abdülkadir Ömür bu sezonki asist repertuarından yeni bir parça daha çıkardı. Yusuf da harika bir gol attı.



HAKSIZ REKABET İMPARATOR

Galatasaray geçen yılki gibi bu sezon da şampiyonluğa ulaşırken en büyük pay sahibi yine Fatih Terim oldu... 24. haftada Erzurum beraberliği sonrası "8 puan da kapanır 18'de" diyen, "Yenildiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin" sözüyle camiayı bir arada tutan İmparator farkını gösterdi. Onun için "Klasik Fatih Terim balı", "Taktik bilmiyor, sadece gaz veriyor" diyenler de artık pes etmiş durumda. Çünkü matematik yalan söylemez. Galatasaray'ın başında 9 sezon tamamlayan İmparator bunların 8'inde şampiyon oldu. Terim ve Galatasaray isimleri bir araya gelince 'kazanan' değişmiyor, kupalar geliyor.

FEGHOULI'NİN SEZONU OLDU

Aslan kulübeden müthiş bir şekilde yönetilirken lig sonuna doğru tökezleyen Başakşehir'de Abdullah Avcı bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Kurduğu sistem işleyince bir sorun yaşamıyor ancak kriz anlarında çözüm bulma becerisi gösteremiyor . 55 yaşına geldi ve hala bir kupa kazanamadı. Artık sorgulanıyor. Saha içine dönüldüğünde ise Feghouli inanılmaz bir ikinci devre oynamaya devam ediyor. Bir süre Belhanda'nın golleriyle zirveye yakın kalan Cimbom'da direksiyona ardından Feghouli geçti. Cezayirli şiir gibi oynadı. Bir şampiyonluk maçında röveşata golüyle ligin gidişatını değiştirmek kaç futbolcuya nasip olur ki!



SAYGI DUYULAN TAKIM

Herkesin tuttuğu bir takım var. Sevdiği, sevmediği takımlar var. Ancak bir de saygı duyulan bir takım var. O da bu sezon hiç şüphesiz Trabzonspor oldu. Ünal Karaman, korkmadan gençleri sahaya sürdü. Onlar da geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Abdülkadir Ömür'ün Novak'a yaptığı asisti Messi- Suarez arasında defalarca görmedik mi. Yusuf Yazıcı'nın hareketli topa, açısını düzeltip 90'a vurmasını Mesut Özil'den izlemedik mi. Fırtına, Beşiktaş'ı yenerken bir kez daha saygıyı kazandı. F.Bahçe, Erzurum'da iyi oynamadan kazandı. Haftanın kritik maçında Bursaspor ve Göztepe eşitliği bozamadı.

HAFTANIN ASİSTİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Fırtına'nın genç yıldızı yine ele avuca sığmadı. Orta sahada rakiplerinin başını döndürdükten sonra arka direğe nefis bir orta kesti. Novak da yükselip ağları havalandırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI FATİH ÖZTÜRK

Küme düşen Ege ekibinde ayakta kalan ender isimlerden biri oldu. Kayserispor maçında Chery'nin sert şutunda müthiş uçtu, meşin yuvarlağı köşeden çıkardı



HAFTANIN SÖZÜ ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu, Fatih Terim'i övdü: "Başakşehir, Avrupa'da yok, Türkiye Kupası'nda yok. Beşiktaş kupada ihraç. Fenerbahçe ligde yok, kupada yok. Ondan sonra diyorlar ki 'Fatih Terim agresif' Yahu kardeşim adam gazozuna maç yapsa hırsla o gazozu kazanıp içmek istiyor."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası müthiş kareler vardı. Bunlardan birinde Donk ve Muslera sevinirken arkadaki konfetiler de harika bir zemin oluşturdu.

HAFTANIN OLAYI

Ankaragücü sahasında Sivasspor'u mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi. Bu karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının attığı 3. golden sonra kenarda gözyaşlarına hakim olamadı. Ankaragücü taraftarı da hocaları Mustafa Kaplan'a yoğun tezahürat yaptılar.



CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Bifouma (Malatya)



SARI KART

Serginho (Akhisar) Ertuğrul (Bursa) Chedjou (Bursa) Lima (Bursa) Ömer (Malatya) Kulusic (A.Gücü) Boyd (A.Gücü) Amiri (Trabzon)

İNENLER

BIFOUMA

Bifouma hakeme itiraz etti, yetmedi elindeki karta vurdu. Atılmak için çok uğraştı. Takımını gereksiz yere yalnız bıraktı.

ABDULLAH AVCI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine krizi yönetemedi. Şampiyonluk maçında takımı öne geçti ancak sonra sahadan silindi.

SİVASSPOR

Ligde iddiası kalmamış olabilir ancak yine de sahada en güçlü haliyle durmalıydı. 8 haftadır kazanamıyorlar. Kötü de oynuyorlar.



ÇIKANLAR

YUTO NAGATOMO

Aslan'ın üstün Japon teknolojisi, Başakşehirli Edin Visca'ya adım attırmadı. Kene gibi yapıştı, topu Visca'ya göstermedi.

GS TARAFTARI

Takım her zor anında taraftarı yanında buldu. Başakşehir maçında da 50 bin kişi müthiş desteğiyle takımı 3 puana itti.

ANKARAGÜCÜ

Ligde kaldılar. Gelecek yıl Eryaman Stadı'nda taraftarıyla birlikte çok can yakarlar. Sivasspor'u yenerken zorlanmadılar.

HAFTANIN HOCASI FATİH TERİM

İmparator, Aslan'ın ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadelede 2. devreye damgasını vurdu. Selçuk hamlesiyle orta sahayı ele geçiren Fatih Terim'in öğrencileri 2'si sayılmayan tam 3 gol attılar. Başakşehir, bu bölümde Muslera'yı göremezken Semih ve Linnes hamleleriyle de karşılaşmayı bitirdi.



HAFTANIN GOLÜ YUSUF YAZICI

O kadar büyük bir yetenek ki sahada yaptıkları 'kolay' görünüyor. Hareketli topa öyle bir vurdu ki Karius çaresiz kaldı.



HAFTANIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK

MHK'nin yeni hakemlerinden. Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir maçında kaleci Günay'ın üzerine yürüyerek tepki çekmişti ama belli ki birileri de onun kulağını çekmiş. Yetenekli bir hakem. Böyle giderse geleceği de çok parlak.